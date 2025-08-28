Bancul de joi: undeva prin Siberia, doi oameni poartă un dialog care stârnește amuzamentul. Spor la râs!

Undeva prin Siberia.

– De ce nu pleacă trenul?

– Au schimbat locomotiva.

– Și de ce nu pleacă?

– Au schimbat-o pe votcă.

Banii pe Revolut

Iubirea mea, vezi că ți-am băgat o mie de euro pe Revolut. Îți iei și tu ceva frumos și restu’ de 400-500 să-i dai soțului tău să-și cumpere momeli și scule de pescuit, ca să plece de acasă și să petrecem weekendul împreună.

– Bună ziua, domnul George, sunt… vezi continuarea!

Mihăiță, câte anotimpuri există?

Un băiețel de la o școală de cartier este mutat de mama sa la o școală cu pretenții. Pentru a fi admis, directorul vrea să îi pună câteva întrebări, să vadă dacă se încadrează în pretențiile școlii:

– Ia spune-mi, băiețel, câte anotimpuri sunt?

– Șase!

– Ești sigur?

– Da, șase!

– Mai gândește-te puțin…

– Șase sunt…!

Directorul îi spune mamei:

– Doamnă, mai bine îl întrebați dumneavoastră, că eu nu o scot la capăt cu el!

– Ia spune, Mihăiță, câte anotimpuri sunt? Îl întreabă mama.

– Șase, pe cuvântul meu că sunt șase!

– Continuarea AICI.

Bancul de joi. Zvonul din firmă: secretara care a născut un copil care seamănă cu directorul!

Prin firmă circulă un zvon: secretara a născut un copil care seamănă ca două picături de apă cu directorul. Auzind asta, directorul își cheamă șoferul și îi spune:

– Te duci la maternitate și afli, cât se poate de discret, care-i treaba cu copilul secretarei și de ce vorbește lumea că seamănă cu mine. Eu, unul, n-am avut de-a face cu ea.

Șoferul pleacă la maternitate și, la întoarcere, se prezintă la director.

– Care-i situația? – întreabă directorul.

– Continuarea AICI.

