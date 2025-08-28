Prima pagină » Bancuri » Bancul de joi | Undeva prin Siberia

Bancul de joi | Undeva prin Siberia

28 aug. 2025, 07:14, Bancuri
Bancul de joi | Undeva prin Siberia

Bancul de joi: undeva prin Siberia, doi oameni poartă un dialog care stârnește amuzamentul. Spor la râs!

Undeva prin Siberia.
– De ce nu pleacă trenul?
– Au schimbat locomotiva.
– Și de ce nu pleacă?
– Au schimbat-o pe votcă.

Banii pe Revolut

Iubirea mea, vezi că ți-am băgat o mie de euro pe Revolut. Îți iei și tu ceva frumos și restu’ de 400-500 să-i dai soțului tău să-și cumpere momeli și scule de pescuit, ca să plece de acasă și să petrecem weekendul împreună.
– Bună ziua, domnul George, sunt… vezi continuarea!

Mihăiță, câte anotimpuri există?

Un băiețel de la o școală de cartier este mutat de mama sa la o școală cu pretenții. Pentru a fi admis, directorul vrea să îi pună câteva întrebări, să vadă dacă se încadrează în pretențiile școlii:
– Ia spune-mi, băiețel, câte anotimpuri sunt?
– Șase!
– Ești sigur?
– Da, șase!
– Mai gândește-te puțin…
– Șase sunt…!
Directorul îi spune mamei:
– Doamnă, mai bine îl întrebați dumneavoastră, că eu nu o scot la capăt cu el!
– Ia spune, Mihăiță, câte anotimpuri sunt? Îl întreabă mama.
– Șase, pe cuvântul meu că sunt șase!
– Continuarea AICI.

Bancul de joi. Zvonul din firmă: secretara care a născut un copil care seamănă cu directorul!

Prin firmă circulă un zvon: secretara a născut un copil care seamănă ca două picături de apă cu directorul. Auzind asta, directorul își cheamă șoferul și îi spune:
– Te duci la maternitate și afli, cât se poate de discret, care-i treaba cu copilul secretarei și de ce vorbește lumea că seamănă cu mine. Eu, unul, n-am avut de-a face cu ea.
Șoferul pleacă la maternitate și, la întoarcere, se prezintă la director.
– Care-i situația? – întreabă directorul.
– Continuarea AICI.

Autorul recomandă:

BANC | Bulă și cele două mesaje

BANC | „Bulă, ți-am făcut prăjitura ta preferată!”

BANCUL ZILEI | Leana divorțează de Ion

BANCUL ZILEI |„Numele meu este Mihai și vreau să îți spun că ești incredibil de frumoasă”

Mediafax
Tragedie in Bacău. O adolescentă de 15 ani, accidentată mortal de tren
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
Ce ajutoare militare a trimis România Ucrainei? Bolojan a oferit primele detalii
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un avion F-35 de 200 de milioane de dolari s-a prăbușit în Alaska: a fost „păcălit” de gheață
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Cutremur în România, noaptea trecută. În ce orașe a fost resimțit seismul
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Evz.ro
Semințele de pepene verde. Cinci gustări surprinzătoare, pline de proteine
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
BOMBĂ la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia 2025”! Sofia Vicoveanca, MAREA ABSENTĂ a festivalului: „Nu sunt pe listă! Suceava e departe...”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Câți români muncesc ore suplimentare și care este media în UE?
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1282. Delegația lui Zelenski, primită la New York
09:28
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1282. Delegația lui Zelenski, primită la New York
HOROSCOP Cele 6 zodii cu aură strălucitoare. Acești nativi au noroc la bani și sunt protejați de Divinitate, toamna aceasta
09:20
Cele 6 zodii cu aură strălucitoare. Acești nativi au noroc la bani și sunt protejați de Divinitate, toamna aceasta
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Președinția ROMÂNIEI este sediul strategiei de politică externă, ambasadorii și ministrul de Externe doar o îndeplinesc”
09:10
Dan Dungaciu: „Președinția ROMÂNIEI este sediul strategiei de politică externă, ambasadorii și ministrul de Externe doar o îndeplinesc”
EXTERNE Ucraina analizează modalități de a partaja informații cu Occidentul/ „DATELE pe care le avem sunt neprețuite pentru orice țară”
09:06
Ucraina analizează modalități de a partaja informații cu Occidentul/ „DATELE pe care le avem sunt neprețuite pentru orice țară”
ANALIZĂ „Flota din umbră” a lui Putin, profit și putere. Ambițiile Rusiei pot declanșa un DEZASTRU ecologic în Arctica: „Zonă de sacrificiu”
09:00
„Flota din umbră” a lui Putin, profit și putere. Ambițiile Rusiei pot declanșa un DEZASTRU ecologic în Arctica: „Zonă de sacrificiu”
ADMINISTRAȚIE Cum se calculează taxa pe apa de ploaie. De ce suntem obligați să o plătim? Costul nu s-a inventat în România, se percepe și în Germania sau SUA
09:00
Cum se calculează taxa pe apa de ploaie. De ce suntem obligați să o plătim? Costul nu s-a inventat în România, se percepe și în Germania sau SUA