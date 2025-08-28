Bancul de joi: undeva prin Siberia, doi oameni poartă un dialog care stârnește amuzamentul. Spor la râs!
Undeva prin Siberia.
– De ce nu pleacă trenul?
– Au schimbat locomotiva.
– Și de ce nu pleacă?
– Au schimbat-o pe votcă.
Iubirea mea, vezi că ți-am băgat o mie de euro pe Revolut. Îți iei și tu ceva frumos și restu’ de 400-500 să-i dai soțului tău să-și cumpere momeli și scule de pescuit, ca să plece de acasă și să petrecem weekendul împreună.
Un băiețel de la o școală de cartier este mutat de mama sa la o școală cu pretenții. Pentru a fi admis, directorul vrea să îi pună câteva întrebări, să vadă dacă se încadrează în pretențiile școlii:
– Ia spune-mi, băiețel, câte anotimpuri sunt?
– Șase!
– Ești sigur?
– Da, șase!
– Mai gândește-te puțin…
– Șase sunt…!
Directorul îi spune mamei:
– Doamnă, mai bine îl întrebați dumneavoastră, că eu nu o scot la capăt cu el!
– Ia spune, Mihăiță, câte anotimpuri sunt? Îl întreabă mama.
– Șase, pe cuvântul meu că sunt șase!
Prin firmă circulă un zvon: secretara a născut un copil care seamănă ca două picături de apă cu directorul. Auzind asta, directorul își cheamă șoferul și îi spune:
– Te duci la maternitate și afli, cât se poate de discret, care-i treaba cu copilul secretarei și de ce vorbește lumea că seamănă cu mine. Eu, unul, n-am avut de-a face cu ea.
Șoferul pleacă la maternitate și, la întoarcere, se prezintă la director.
– Care-i situația? – întreabă directorul.
