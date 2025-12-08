Prima pagină » Bancuri » Bancul de luni | „Ești pe lângă!”

Bancul de luni | „Ești pe lângă!”

08 dec. 2025, 08:26, Bancuri
Bancul de luni |

Bancul de luni are în centrul atenției un scurt dialog între două persoane aflate într-un autoturism. Spor la râs.

– A intrat?
– Nu!
– Dar acum?
– Nu, ești pe lângă…
– Dar acum? Sunt aproape?
– Nu, ești departe.
– Păi și cum mama d******i s-o bag?
– Mihaela, dă-o naiba… dă-te jos din mașină și lasă-mă s-o parchez eu!

Bancul de luni |

Doi patroni merg la bere

Doi patroni stau la o bere.
– Ție cum îți merge?
– Prost tare. Dar ție?
– Prost de tot.
– Auzi, dar tu mai dai salarii?
– Nuuu, de vreo trei luni nimic. Tu?
– De prin septembrie zero. Dar angajații tăi mai vin la muncă?
– De mirare, dar vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi?
– Și ai mei la fel.
Cad ei pe gânduri o vreme, când… vezi continuarea.

Anunț funerar: 10 lei cuvântul

– Bună ziua. A murit mătușa mea Marghioala și aș vrea să îi dedic câteva cuvinte frumoase. Cât mă costă să pun anunțul la ziarul dumneavoastră?
– Bună ziua, 10 lei cuvântul.
– 10 lei? Ok, scrieți așa: „A murit Marghioala”.
– Orice anunț este… vezi continuarea.

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:
– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale!
– Nici o problemă, puteți căuta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.
Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:
– Vezi asta? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu! Ai înțeles?
– Bine, mă scuzați… vezi continuarea.

Autorul recomandă:

BANC | „Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei”

BANC | Întâlnire dimineața între două vecine

BANCUL ZILEI | Traducere din limba spaniolă în română

BANCUL ZILEI | „Tu crezi că lumea nu își dă seama că ești escortă?”

BANCUL ZILEI | „O tânără, proaspăt căsătorită, vine în lacrimi la maică-sa”

Recomandarea video

Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
Digi24
George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
Cancan.ro
Vin ninsorile în București, mai devreme decât ne așteptam. Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
Cancan.ro
Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Istoria migrației umane, rescrisă cu o nouă descoperire

Cele mai noi