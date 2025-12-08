Bancul de luni | „Ești pe lângă!”

Bancul de luni are în centrul atenției un scurt dialog între două persoane aflate într-un autoturism. Spor la râs.
– A intrat?
– Nu!
– Dar acum?
– Nu, ești pe lângă…
– Dar acum? Sunt aproape?
– Nu, ești departe.
– Păi și cum mama d******i s-o bag?
– Mihaela, dă-o naiba… dă-te jos din mașină și lasă-mă s-o parchez eu!
Doi patroni stau la o bere.
– Ție cum îți merge?
– Prost tare. Dar ție?
– Prost de tot.
– Auzi, dar tu mai dai salarii?
– Nuuu, de vreo trei luni nimic. Tu?
– De prin septembrie zero. Dar angajații tăi mai vin la muncă?
– De mirare, dar vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi?
– Și ai mei la fel.
Cad ei pe gânduri o vreme, când… vezi continuarea.
– Bună ziua. A murit mătușa mea Marghioala și aș vrea să îi dedic câteva cuvinte frumoase. Cât mă costă să pun anunțul la ziarul dumneavoastră?
– Bună ziua, 10 lei cuvântul.
– 10 lei? Ok, scrieți așa: „A murit Marghioala”.
– Orice anunț este… vezi continuarea.
Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:
– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale!
– Nici o problemă, puteți căuta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.
Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:
– Vezi asta? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu! Ai înțeles?
– Bine, mă scuzați… vezi continuarea.
