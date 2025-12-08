Bancul de luni | „Ești pe lângă!”

Bancul de luni are în centrul atenției un scurt dialog între două persoane aflate într-un autoturism. Spor la râs.

– A intrat?

– Nu!

– Dar acum?

– Nu, ești pe lângă…

– Dar acum? Sunt aproape?

– Nu, ești departe.

– Păi și cum mama d******i s-o bag?

– Mihaela, dă-o naiba… dă-te jos din mașină și lasă-mă s-o parchez eu!

Doi patroni merg la bere

Doi patroni stau la o bere.

– Ție cum îți merge?

– Prost tare. Dar ție?

– Prost de tot.

– Auzi, dar tu mai dai salarii?

– Nuuu, de vreo trei luni nimic. Tu?

– De prin septembrie zero. Dar angajații tăi mai vin la muncă?

– De mirare, dar vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi?

– Și ai mei la fel.

Cad ei pe gânduri o vreme, când… vezi continuarea.

Anunț funerar: 10 lei cuvântul

– Bună ziua. A murit mătușa mea Marghioala și aș vrea să îi dedic câteva cuvinte frumoase. Cât mă costă să pun anunțul la ziarul dumneavoastră?

– Bună ziua, 10 lei cuvântul.

– 10 lei? Ok, scrieți așa: „A murit Marghioala”.

– Orice anunț este… vezi continuarea.

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:

– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale!

– Nici o problemă, puteți căuta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.

Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:

– Vezi asta? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu! Ai înțeles?

– Bine, mă scuzați… vezi continuarea.

