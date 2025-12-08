Scorul modest la alegerile locale din 7 decembrie înregistrat de candidatului USR Cătălin Drulă a provocat un adevărat seism în partid. Sunt voci care au cerut demisia conducerii, în frunte cu Dominic Fritz. Alte nume de prim plan ale USR, precum deputata Cristina Prună, atrag agenția că formațiunea politică s-a îndepărtat de crezul său de partid onest, care promova meritocrația.
Una dintre membrii fondatori ai USR, Cristina Prună, îl felicită pe liberalul Ciprian Ciucu
pentru victoria repurtată la scrutinul din 7 decembrie. Însă, deputata useristă face un apel către liderii partidului să recunoască adevărul odată cu eșecul candidatului Cătălin Drulă.
Prună denunță „cimentarea baronimii și nomenclaturii de partid”
Felicitări lui Ciprian Ciucu pentru victoria din București!
USR este acum, din nou, la un moment de răscruce. Fie o ține tot așa, fie se întoarce la valorile care i-au adus încrederea oamenilor: meritocrație, CV-uri oneste, școala la timpul ei și idei clare de dreapta, nu sloganuri fără sens.
Trebuie să spunem adevărul. Chiar dacă e greu și voi fi atacată de unii pentru asta. USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată.
USR-ul la construcția căruia am pus umărul nu a fost despre poziții ocupate pe bază de loialități de partid, funcții călduțe la stat cu orice preț sau cimentarea baronimii și nomenclaturii de partid„.
Fără schimbare, USR riscă să devin istorie
În încheierea mesajului său, deputata USR avertizează că dacă formațiunea politică nu revine la misiunea sa inițială, va deveni istorie.
USR-ul la construcția căruia am pus umărul a fost despre reforma statului, despre mai multă putere în mâna oamenilor și mai puțină la politicieni.
La asta trebuie să ne întoarcem. Altfel, USR va fi istorie.
