Felicitări lui Ciprian Ciucu pentru victoria din București!

USR este acum, din nou, la un moment de răscruce. Fie o ține tot așa, fie se întoarce la valorile care i-au adus încrederea oamenilor: meritocrație, CV-uri oneste, școala la timpul ei și idei clare de dreapta, nu sloganuri fără sens.

Trebuie să spunem adevărul. Chiar dacă e greu și voi fi atacată de unii pentru asta. USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată.

USR-ul la construcția căruia am pus umărul nu a fost despre poziții ocupate pe bază de loialități de partid, funcții călduțe la stat cu orice preț sau cimentarea baronimii și nomenclaturii de partid„.

Fără schimbare, USR riscă să devin istorie

În încheierea mesajului său, deputata USR avertizează că dacă formațiunea politică nu revine la misiunea sa inițială, va deveni istorie.