Președintele lui Dinamo dezvăluie situația TRANSFERURILOR. Sosiri, plecări și posturile care se vor întări

Andrei Nicolescu a spus că Musi și Stoinov au oferte, a explicat de ce greu de adus Eissat și ce posturi urmează să acopere pentru a întări echipa.

Musi are o ofertă de două milioane de euro, potrivit lui Giovani Becali, dar jucătorul nu va pleca de la Dinamo. „Nu am intrat în detalii, mi-a sugerat și mi-a spus, la un moment dat, că ar exista. Dar nu am intrat în detalii pentru că dânsul știe de la început viziunea noastră despre cum să crească Musi. Eu cred că Musi este acum într-un moment foarte bun și foarte prielnic pentru a se definitiva ca jucător. Îi trebuie aici să aibă consistență și mi se pare că el e total focusat pe lucrul ăsta. Cred că nici măcar el nu se gândește la așa ceva pentru că s-a integrat și se simte foarte bine. (n.r. Este Musi netransferabil în acest an?) Da, nu se pune problema. Cred că și el își dorește să realizeze cu Dinamo ceva major înainte de a se gândi la vreun eventual transfer”, a declarat Andrei Nicolescu, la Fanatik.

Și Stoinov are oferte. „Deja impresarii au venit din nou să discutăm, sunt niște discuții dar, mă rog, cred că și el trebuie să rămână și să crească. Deja sunt oferte pentru el. (n.r. veți încerca să-l țineți?) Sută la sută. Contractul e pe patru ani. Nu suntem disperați să vindem nimic, chiar dacă e al treilea an în care suntem în deficit operational și clubul ar avea nevoie de resurse suplimentare”, a spus oficialul lui Dinamo.

Situația transferurilor la Dinamo. Sosiri, plecări și posturile care se vor întări

Despre transferul lui Lisav Eissat, internațional român care evoluează la Maccabi Haifa, președintele lui Dinamo a spus: „La Eissat e foarte greu, foarte complicat. E doar așa o dorință în aer, nu știu dacă există nici măcar unu, doi la sută șanse”.

Pe ce posturi caută Dinamo jucători: „(n.r. câți jucători vrea să transfere în iarnă) Trei sau patru. Posturile le știți. Un fundaș central, o dublură la Opruț dacă se poate, cel puțin una cu potențial chiar dacă nu e acum o variantă care să fie la nivelul lui Opruț, și căutăm, evident, și un atacant pentru că acolo suferim. Cumva trebuie să găsim o soluție să fim mai eficienți în față. De fapt, doi fundași centrali vrem”.

„(n.r. există pericolul ca Dinamo să se despartă de vreun jucător important în iarnă?) Nu, nu… Bine, teoria e aceeași. La Dinamo nimeni nu e netransferabil. Mă rog, cu excepțiile pe care le-am discutat și doar dacă se întâmplă ceva să ne dea pragul psihologic peste cap. Dar nu cred”, a afirmat Andrei Nicolescu.