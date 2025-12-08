Ce avere are noul Primar al Capitalei, Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, noul Primar General al Capitalei, declară în documentele oficiale o avere formată din două terenuri, două apartamente și economii de aproximativ 60.000 de euro. Liberalul a povestit în campanie că locuiește, împreună cu familia, într-un apartament dintr-un bloc comunist.
Potrivit declarației de avere, Ciucu deține:
Acesta este apartamentul în care locuiește și despre care a vorbit și în campanie. Actualul edil a repetat ideea că trăiește „ca un om normal”.
„Nu mi-am permis o casă pentru că prețurile au crescut mult în ultima perioadă. Mi-am dorit să rămân în Sectorul 6. Mă simt bine la mine în cartier, aici am crescut de mic,” a declarat acesta.
Ciucu are și două credite: unul de 46.303 euro, scadent în 2040 și altul de 75.200 de lei, scadent în 2028.
