Ce avere are noul Primar al Capitalei, Ciprian Ciucu

Bianca Dogaru
08 dec. 2025, 12:54, Actualitate

Ciprian Ciucu, noul Primar General al Capitalei, declară în documentele oficiale o avere formată din două terenuri, două apartamente și economii de aproximativ 60.000 de euro. Liberalul a povestit în campanie că locuiește, împreună cu familia, într-un apartament dintr-un bloc comunist. 

Potrivit declarației de avere, Ciucu deține:

  • două terenuri – unul agricol, în Podul Dâmbovița (Argeș) de 5.047 m², cumpărat în 2011, și un teren intravilan de 500 m² în Ilfov, moștenit în 2018;

  • două apartamente în București – unul de 34 m², cumpărat în 2004, și altul de 61 m², achiziționat în 2010 împreună cu soția;

Acesta este apartamentul în care locuiește și despre care a vorbit și în campanie. Actualul edil a repetat ideea că trăiește „ca un om normal”.

„Nu mi-am permis o casă pentru că prețurile au crescut mult în ultima perioadă. Mi-am dorit să rămân în Sectorul 6. Mă simt bine la mine în cartier, aici am crescut de mic,” a declarat acesta.

  • un autoturism Renault, fabricat în 2023;

  • aproximativ 60.000 de euro în conturi, depozite, fonduri private de pensii și investiții

Ciucu are și două credite: unul de 46.303 euro, scadent în 2040 și altul de 75.200 de lei, scadent în 2028.

În anul 2024, Ciucu a încasat:
  • 232.192 lei – salariu de primar al Sectorului 6
  • 2.880 euro – venituri din chirii
  • 4.382 lei – indemnizații pentru participarea la ședințele CNI

Soția sa, Cristina Simona Ciucu, a câștigat în 2024 suma de 89.360 lei, din funcția de manager financiar la Centru Român de Politici Europene.

Cele mai noi