Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară

Nu se știe numărul exact al îngrijitoarelor românce din Italia, dar datele oficiale arată că peste 1 milion de conaționali trăiesc în această țară. Din cauza muncii nedeclarate, este dificil de stabilit cu exactitate câte femei lucrează ca badante.

Asociația DOMINA estimează că 57% dintre românce lucrează la negru, ceea ce ar putea însemna că numărul real al badantelor ar putea fi mult mai mare, scrie rotalianul.com.

Ce pensie primește o româncă după 21 de ani lucrați ca badantă

Potrivit legislației în vigoare, îngrijitoarele românce angajate legal și care au contribuit la sistemul de asigurări sociale din Italia pot beneficia de pensie, la îndeplinirea condițiilor de ieșire din câmpul muncii. Cuantumul pensiei depinde de numărul de ani lucrați, tipul de contract și numărul de ore efective prestate.

De exemplu, scrie sursa citată, o româncă angajată ca îngrijitoare în Italia timp de 21 de ani, între 2002 și 2023, a solicitat pensia la împlinirea vârstei de 69 de ani. Ea a primit inițial o sumă provizorie de 396 de euro pe lună, care ulterior a fost recalculată la 476,42 euro.

Un alt caz este cel al unei îngrijitoare cu 10 ani de muncă vechime și un contract de 25 de ore pe săptămână. Ea primește acum o pensie de 138 de euro pe lună.

În fine, o altă româncă, având aceeași vechime de 10 ani, dar cu 40 de ore lucrate săptămânal, încasează lună de lună 238 de euro. De asemenea, pentru 16 ani de muncă, cu un program de 54 de ore săptămânal, o îngrijitoare primește 424 de euro pensie.

Cine beneficiază de pensie în Italia

Legea muncii din Italia prevede că vârsta standard de pensionare este de 67 de ani, iar stagiul minim de cotizare este de 20 de ani. Cine vrea să se pensioneze anticipat trebuie să cotizeze 41 de ani și 10 luni (pentru femei), respectiv 42 de ani și 10 luni în cazul bărbaților, indiferent de vârstă.

Cum funcționează pensia pentru perioade scurte de muncă în Italia?

Cumularea perioadelor de cotizare

Dacă ai lucrat și cotizat cel puțin un an în Italia, dar nu îndeplinești condițiile minime pentru pensie doar din această țară (20 de ani de contribuții pentru pensia standard), perioadele de muncă din Italia pot fi cumulate cu cele din România sau alte țări UE. Aceasta se face conform Regulamentului European nr. 883/2004, care permite totalizarea anilor de contribuții din diferite state membre ale UE.

Dacă ai mai puțin de 20 de ani de muncă în Italia – nu vei primi o pensie separată din Italia dacă nu ai 20 de ani de contribuții, dar perioadele lucrate vor fi adăugate la cele din România sau alte țări în care ai muncit. Când vei ieși la pensie, Casa de Pensii din România va solicita Italiei o contribuție proporțională pentru anii lucrați acolo.

Dacă ai cotizat cel puțin 5 ani – în unele cazuri, Italia poate acorda o pensie parțială dacă ai contribuit minimum 5 ani, dar aceasta va fi foarte mică.

Pentru a solicita pensia din Italia, trebuie să depuneți cererea la instituția de asigurări sociale din țara în care locuiți sau din ultima țară în care ați lucrat. De exemplu, dacă locuiți în România, veți depune cererea la Casa Teritorială de Pensii de la locul de domiciliu. Aceasta va transmite cererea și documentele necesare către Institutul Național de Protecție Socială (INPS) din Italia.

Este recomandat să contactați instituția de asigurări sociale competentă pentru a obține lista completă a documentelor necesare și pentru a vă asigura că îndepliniți toate condițiile specifice.

