Ciprian Ciucu se mută la Primăria București. Edilul spune că are așteptări „temperate" pentru primul său an ca primar general. Cine va fi primar interimar la Sectorul 6

Ciprian Ciucu se mută la Primăria București. Edilul spune că are așteptări „temperate” pentru primul său an ca primar general. Cine va fi primar interimar la Sectorul 6

08 dec. 2025, 12:58, Știri politice

Proaspăt-alesul primar general, Ciprian Ciucu, a vorbit despre planurile sale pentru PMB, dar, mai important, spune că pentru primul an de mandat are așteptări „temperate”. Proiectele mari vor dura mai mult și se vor face și reforme, spune Ciucu. Cea mai mare provocare pe care o vede noul primar general? Întocmirea bugetului.

„Nu e o conferință și nu-mi prezint viziunea, vă prezint ce o să facem în aceste zile. Am discutat despre continuarea proiectelor. Așteptăm OK-ul de la ANAF pentru câștigătorul proiectului spitalului pe care îl construim, avem mai multe școli în construcție. Sunt și proiecte întârziate, facem acest bilanț și urmează să fie întocmit de domnul Moldovan, când voi semna demisia el va deveni primar interimar. Sunt în telefoane cu domnul Bujduveanu.

O să trebuiască să mă pun la punct cu Primăria Generală. Când un candidat își creează programul află informații noi. (…) Trebuie să las lucrurile în regulă la Sector 6. Cea mai mare provocare o să fie întocmirea bugetului. Va urma o perioadă grea și vreau ca așteptările mele să fie temperate. Proiectele semnificative vor dura și o să fie nevoie și de reforme”, spune Ciucu.

Ciucu spune că deja este în discuții cu primarul interimar al Capitalei, Sebastian Bujduveanu, pentru a prelua frâiele Primăriei. Până atunci însă, trebuie să predea Primăria Sectorului 6 viceprimarului Paul Moldovan.

Întrebat dacă la Sectorul 6 vor fi organizate alegeri pentru funcția de primar, Ciprian Ciucu a răspuns că aceasta este o decizie care va fi luată în Coaliție.

Va fi o discuție în Coaliție și probabil că vor fi. Nu pot să vă zic decât ceea ce cred că este normal să se întâmple”, a spus Ciucu.

În cazul în care vor fi organizate alegeri în Sectorul 6, Paul Moldovan ar putea fi o opțiune de candidat, a mai spus noul primar ales al Capitalei: „Cu siguranță domnul Moldovan este o opțiune, pentru că a făcut parte din echipa mea ca administrator public și acum ca viceprimar. Și știe la fel de multe cât știu și eu depre această primărie.

Cele mai noi