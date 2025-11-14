BANCUL ZILEI | Doi patroni stau la o bere

Bancul zilei are în centrul atenției o discuție între doi patroni. Cei doi ajung la o concluzie care stârnește amuzamentul. Spor la râs.

Doi patroni stau la o bere.

– Ție cum îți merge?

– Prost tare. Dar ție?

– Prost de tot.

– Auzi, dar tu mai dai salarii?

– Nuuu, de vreo trei luni nimic. Tu?

– De prin septembrie zero. Dar angajații tăi mai vin la muncă?

– De mirare, dar vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi?

– Și ai mei la fel.

Cad ei pe gânduri o vreme, când unul dintre ei zice:

– Să știi tu că ăștia vin la muncă de plăcere! Ce-ar fi să le punem o taxă de intrare?!

