BANCUL ZILEI | Doi patroni stau la o bere

Bancul zilei are în centrul atenției o discuție între doi patroni. Cei doi ajung la o concluzie care stârnește amuzamentul. Spor la râs.
Doi patroni stau la o bere.
– Ție cum îți merge?
– Prost tare. Dar ție?
– Prost de tot.
– Auzi, dar tu mai dai salarii?
– Nuuu, de vreo trei luni nimic. Tu?
– De prin septembrie zero. Dar angajații tăi mai vin la muncă?
– De mirare, dar vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi?
– Și ai mei la fel.
Cad ei pe gânduri o vreme, când unul dintre ei zice:
– Să știi tu că ăștia vin la muncă de plăcere! Ce-ar fi să le punem o taxă de intrare?!
Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:
– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale!
– Nici o problemă, puteți căuta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.
Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:
– Vezi asta? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu! Ai înțeles?
– Bine, mă scuzați…
Continuarea AICI.
Bulă este trimis de firmă să vândă frigidere în Alaska. Peste o săptămână mai cere 200 de frigidere, peste o lună mai cere 2000 de frigidere. Atunci este sunat și întrebat cum reușește să vândă atâtea frigidere în Alaska. El a răspuns:
– Ei, a fost mai greu la început, până… vezi AICI continuarea.
– Frumoaso, am făcut rost de nr tău de la un prieten comun. Te-am văzut ieri în autobuz și m-am îndrăgostit de tine. Dacă vrei să fim împreună, o să îți fac toate poftele, indiferent cât de scumpe ar fi.
– Dar de ce nu m-ai abordat ieri în autobuz?
– Eu am vrut, dar… vezi AICI continuarea.
