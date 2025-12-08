Experiența unui muncitor român care s-a angajat la un fast-food, în Germania. „Suntem sclavii Europei”

Ștefan este unul dintre muncitorii români care au ales să lucreze în străinătate, pentru a avea un trai mai bun. S-a angajat la un restaurant de tip fast-food în Germania, acolo unde a lucrat în bucătărie și la curățenie, însă condițiile de muncă au fost precare.

Tot mai mulți români aleg să plece peste hotare, cu scopul de a-și găsi stabilitatea financiară sau pentru a studia. O parte dintre cetățenii care au părăsit România caută un trai mai bun și aleg să lucreze în diverse domenii, precum construcții, agricultură sau curățenie. În unele dintre situații, însă, condițiile nu sunt cele mai favorabile.

Radiodifuziunea Norddeutscher Rundfunk (NDR) a adus în atenție câteva dintre poveștile cetățenilor care aleg să lucreze în Germania, dar care ajung să aibă condiții de trai precare. Anual, grupuri întregi cu oameni călătoresc către nordul Germaniei, iar mulți dintre cetățeni își găsesc de muncă cu ajutorul grupurilor de Facebook. Anul trecut, România a fost cea de-a doua țară de origine a migraților în Germania. Pe primul loc se află Ucraina.

„Suntem sclavii Europei”, susține un român

Condițiile de trai nu ajung să fie cele optime pentru mulți dintre lucrătorii care migrează în Germania. Printre condiții se găsește și cazarea într-un container cu până la 6 persoane, iar chiria lunară poate ajunge la 600 de euro.

Ștefan, unul dintre români, susține că „suntem sclavii Europei”. El a lucrat la un restaurant de tip fast-food, în bucătărie și la curățenie.

Un alt bărbat, Nicu, în vârstă de 37 de ani, își motivează plecarea din România: „Nu pentru mine, ci pentru fiica mea. Ca ea să aibă o viață mai ușoară, să nu treacă prin ce am trecut eu”. Prima oară plecase în urmă cu peste 10 ani, la cules de căpșuni în Germania. Deși condițiile nu au fost tocmai favorabile, bărbatul le-a acceptat, cu gândul să-i ofere fiicei sale un viitor diferit.

Dragoș este un alt cetățean român care a ales să plece în Germania, cu gândul de a le oferi celor doi copii ai săi un viitor strălucit.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)