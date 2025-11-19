BANCUL zilei | Discuție între judecători

Bancul propus astăzi de Gândul expune dialogul dintre doi judecători, unul mai tânăr și altul mai în vârstă…
«Tânărul judecător își întreabă colegul mai în vârstă:
Am un caz cu unul care face țuică clandestin… Cât să îi dau?
În niciun caz, mai mult de 20 lei/litru!»
Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:
– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!
Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:
– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.
– Care, Bulă?
– Semnul tău de pe frunte mi-ar… vezi continuarea.
–Bună, frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună. Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am avere, dar am patru ouă și o găină. După calculele mele, din ouălele alea ies patru găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac un milion de euro. Ce zici, ne combinăm?
–Bună, îmi pare rău, dar… vezi continuarea.
Apare în presă un anunţ pentru un post de secretară. Acolo, patronul o întreabă:
– Poţi să îmi spui, te rog, cât fac 7 înmulţit cu 3?
Se gândeşte şi răspunde:
– 22!
Apoi, pleacă blestemându-şi zilele că nu a luat un calculator cu ea. După două săptămâni este chemată şi i se spune:
– Felicitări, ai fost angajată!
– Ştiţi, am calculat acasă cu calculatorul şi… vezi continuarea.
BANCUL ZILEI | „Bună, ești Paul?”
BANC | „Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț”
BANC | „Vrei să ne jucăm de-a doctorul?”