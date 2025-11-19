BANCUL zilei | Discuție între judecători

Bancul propus astăzi de Gândul expune dialogul dintre doi judecători, unul mai tânăr și altul mai în vârstă…

«Tânărul judecător își întreabă colegul mai în vârstă:

Am un caz cu unul care face țuică clandestin… Cât să îi dau?

În niciun caz, mai mult de 20 lei/litru!»

Să râdem în continuare:

Norocul lui Bulă

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:

– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:

– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.

– Care, Bulă?

– Semnul tău de pe frunte mi-ar… vezi continuarea.

Un băiat simplu și sărac

–Bună, frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună. Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am avere, dar am patru ouă și o găină. După calculele mele, din ouălele alea ies patru găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac un milion de euro. Ce zici, ne combinăm?

–Bună, îmi pare rău, dar… vezi continuarea.

Angajare pe postul de secretară

Apare în presă un anunţ pentru un post de secretară. Acolo, patronul o întreabă:

– Poţi să îmi spui, te rog, cât fac 7 înmulţit cu 3?

Se gândeşte şi răspunde:

– 22!

Apoi, pleacă blestemându-şi zilele că nu a luat un calculator cu ea. După două săptămâni este chemată şi i se spune:

– Felicitări, ai fost angajată!

– Ştiţi, am calculat acasă cu calculatorul şi… vezi continuarea.

