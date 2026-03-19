Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație

Parlamentul Germaniei a decis să ia măsuri neobișnuite pentru a reduce prețurile la combustibili în urma scumpirilor accelerate cauzate de războiul din Iran. Potrivit unui proiect de lege care urmează să fie aprobat de camera inferioară a Bundestagului joi, benzinăriile vor putea majora prețurile doar o dată pe zi, la ora 12:00. În schimb, prețurile pot fi reduse oricând, indiferent de oră. Companiile din industrie care încalcă aceste reguli pot fi amendate cu până la 100.000 de euro.

Germania se află în prezent în fruntea țărilor UE cu cea mai mare creștere a prețurilor la combustibil, iar șoferii sunt cei mai afectați de această creștere. Comparativ cu săptămâna de dinaintea operațiunii militare împotriva Iranului, prețurile au crescut cu 27 de cenți pe litru pentru benzină și 42 de cenți pentru motorină, cu mult peste media Uniunii Europene de 20 de cenți pe litru pentru benzină și 36 de cenți pentru motorină, potrivit cifrelor Comisiei Europene întocmite de Monopolkommission, un organism consultativ economic independent al guvernului german.

Legislația pentru controlul prețurilor energiei, care se supune joi la vot în Bundestag, va oferi, de asemenea, Oficiului Federal pentru Carteluri puteri extinse pentru a combate creșterea excesivă a prețurilor.

„Nu avem o problemă de aprovizionare în Germania, ci o problemă clară de prețuri”, a declarat Armand Zorn, vicepreședintele grupului parlamentar al social-democraților, pentru ziarul Bild. În aproape nicio altă țară europeană nu s-au realizat profituri atât de mari în detrimentul consumatorilor în timpul crizei, a spus Zorn.

Revizuirea rapidă a legislației ar putea să nu aducă niciun beneficiu

În ciuda legilor care se află astăzi pe masa politicienilor germani, observatorii pieței de combustibil au păreri împărțite cu privire la beneficiul consumatorilor.

„Guvernul federal introduce modificări ample și riscante la legislația concurenței printr-o procedură rapidă și grăbită”, a declarat Holger Lösch, director executiv adjunct al BDI. Acesta a spus că acest lucru creează incertitudine în rândul întreprinderilor și pune în pericol investițiile din toate sectoarele.

„Fără implicarea industriei și fără o dezbatere publică amplă, regulile sunt modificate sub presiunea prețurilor ridicate la combustibili, care depășesc cu mult situația actuală și ar altera definitiv condițiile de concurență pentru toate companiile”, a declarat Lösch. „Această intervenție în dreptul concurenței amenință să facă un deserviciu întregii economii în ceea ce privește politica de reglementare.””

Criza energetică afectează mandatul lui Friedrich Merz

Miza este mare pentru partenerii coaliției de guvernământ, creștin-democrații (CDU) ai cancelarului Friedrich Merz și social-democrații. Partidele concurează la egalitate în alegerile-cheie de duminică din Renania-Palatinat, la două săptămâni după ce CDU a pierdut la limită în fața Verzilor în regiunea producătoare de automobile Baden-Württemberg.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe