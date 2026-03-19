Rapid va întâlni formația CFR Cluj, vineri, de la ora 21:45, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, într-un meci din cadrul etapei a 2-a a play-off-ului Superligii.

Costel Gâlcă nu a participat la ultimele antrenamente, deoarece tatăl său a decedat.

Costel Gâlcă va fi pe banca tehnică la CFR Cluj – Rapid! Programul etapei a doua din playoff și playoff în Superliga

La conferința de presă a participat secundul Dumitru Uzunea, cel care s-a pronunțat despre derby-ul cu CFR Cluj..

„După cum arată statistica, va fi un meci foarte echilibrat. Va fi un meci foarte strâns din punctul nostru de vedere. CFR în ultimele 10 meciuri are 4 victorii, 4 egaluri și doar 2 înfrângeri.

Noi sperăm să facem un meci bun să ne adaptăm la starea terenului și cred că cine va avea agresivitate mai mare va câștiga acest meci. De asemenea, cred că cine va avea constanță și va face cât mai puține greșeli va câștiga campionatul”, a afirmat Uzunea.

Secundul lui Costel Gâlcă a precizat că antrenorul principal Constantin Gâlcă va fi alături de echipă la Cluj, chiar dacă trece prin momente dificile după moartea tatălui său.

„Este un moment greu în viața fiecăruia să îți pierzi un părinte. Și pentru Costel este a doua pierdere mare în ultimele șase luni, după ce și-a pierdut fratele. Suntem alături de el. Este un om puternic și va face deplasarea la Cluj alături de noi”, a mai spus Uzunea.

În sezonul regulat, CFR Cluj s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Rapid, în Gruia, în timp ce meciul tur din vară, jucat în Giulești, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Care e programul etapei a doua din playoff / playout

Joi, 19 martie

Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – Universitatea Craiova

Vineri, 20 martie

Ora 19.00 FCSB – UTA Arad

Ora 21.45 CFR Cluj – FC Rapid

Sâmbătă, 21 martie

Ora 15.00 FC Metaloglobus Bucureşti – Petrolul Ploieşti

Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Farul Constanţa

Ora 20.30 FC Argeş – Universitatea Cluj

Duminică, 22 martie

Ora 19.00 FC Hermannstadt – FC Botoşani

Luni, 23 martie

Ora 20.30 Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia