Costel Gâlcă va fi pe banca tehnică la CFR Cluj - Rapid! Programul etapei a doua din playoff și playoff în Superliga
Costel Gâlcă a făcut anunțul: jucătorul pe care îl așteaptă la Rapid / Sursa FOTO: prosport.ro

Rapid va întâlni formația CFR Cluj, vineri, de la ora 21:45, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, într-un meci din cadrul etapei a 2-a a play-off-ului Superligii.

Costel Gâlcă nu a participat la ultimele antrenamente, deoarece tatăl său a decedat.

La conferința de presă a participat secundul Dumitru Uzunea,  cel care s-a pronunțat despre derby-ul cu CFR Cluj..

„După cum arată statistica, va fi un meci foarte echilibrat. Va fi un meci foarte strâns din punctul nostru de vedere. CFR în ultimele 10 meciuri are 4 victorii, 4 egaluri și doar 2 înfrângeri.

Noi sperăm să facem un meci bun să ne adaptăm la starea terenului și cred că cine va avea agresivitate mai mare va câștiga acest meci. De asemenea, cred că cine va avea constanță și va face cât mai puține greșeli va câștiga campionatul”, a afirmat Uzunea.

Secundul lui Costel Gâlcă a precizat că antrenorul principal Constantin Gâlcă va fi alături de echipă la Cluj, chiar dacă trece prin momente dificile după moartea tatălui său.

„Este un moment greu în viața fiecăruia să îți pierzi un părinte. Și pentru Costel este a doua pierdere mare în ultimele șase luni, după ce și-a pierdut fratele. Suntem alături de el. Este un om puternic și va face deplasarea la Cluj alături de noi”, a mai spus Uzunea.

În sezonul regulat, CFR Cluj s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Rapid, în Gruia, în timp ce meciul tur din vară, jucat în Giulești, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Care e programul etapei a doua din playoff / playout

  • Joi, 19 martie

Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – Universitatea Craiova

  • Vineri, 20 martie

Ora 19.00 FCSB – UTA Arad
Ora 21.45 CFR Cluj – FC Rapid

  • Sâmbătă, 21 martie

Ora 15.00 FC Metaloglobus Bucureşti – Petrolul Ploieşti
Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Farul Constanţa
Ora 20.30 FC Argeş – Universitatea Cluj

  • Duminică, 22 martie

Ora 19.00 FC Hermannstadt – FC Botoşani

  • Luni, 23 martie

Ora 20.30 Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia

Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Alimentele ultraprocesate, asociate cu probleme cardiace grave
RĂZBOI Drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington. Locația unde locuiesc Marco Rubio și șeful Pentagonului, sub monitorizare strictă
14:35
Drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington. Locația unde locuiesc Marco Rubio și șeful Pentagonului, sub monitorizare strictă
FLASH NEWS Fritz acuză PSD că a premeditat scandalul din Parlament privitor la pachetul social. „USR e parte din compromisul găsit la buget”
14:24
Fritz acuză PSD că a premeditat scandalul din Parlament privitor la pachetul social. „USR e parte din compromisul găsit la buget”
FLASH NEWS Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație
14:09
Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație
INFRASTRUCTURĂ Sorin Grindeanu anunță că încep lucrările pentru Varianta Ocolitoare Timișoara Vest
14:05
Sorin Grindeanu anunță că încep lucrările pentru Varianta Ocolitoare Timișoara Vest
TELEVIZIUNE TVR își închide unul dintre canale. Ce economie speră să facă prin această decizie
14:02
TVR își închide unul dintre canale. Ce economie speră să facă prin această decizie
CONTROVERSĂ Spioni israelieni, implicați în alegerile din Slovenia. Premierul sloven îi cere Ursulei von der Leyen să investigheze. Grupul ar fi operat și în România și Ungaria
13:56
Spioni israelieni, implicați în alegerile din Slovenia. Premierul sloven îi cere Ursulei von der Leyen să investigheze. Grupul ar fi operat și în România și Ungaria

Cele mai noi

