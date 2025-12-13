Bancul de sâmbătă | Domnișoara, vrăjitoarea și cei 2 pretendenți

Dacă e sâmbătă, atunci e momentul să vă delectăm cu un nou banc spumos. Bancul de azi are și un titlu sugestiv: „Domnișoara, vrăjitoarea și cei 2 pretendenți”. Iată bancul!
O domnișoară care avea doi pretendenți și era indecisă se hotărăște să meargă la o vrăjitoare:
–Mă iubesc doi bărbați. Spune-mi, care din ei va fi norocosul?
Vrăjitoarea pune cărțile, apoi se uită atent la ea și spune:
–Cel ce va avea noroc va fi Vasile. Tu te vei căsători cu Ion.
– Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?
– Aș trece un tren pe altă linie!
– Și dacă macazul este defect?
– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!
– Și dacă nici asta nu merge?
– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!
– Și dacă nu răspunde?
– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!
– De ce, Bulă?
– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!
Două vecine se întâlnesc dimineața.
– Ce-i cu tine, dragă, ești bolnavă?
– Nu, de ce întrebi?
– Am văzut azi dimineață doctorul ieșind din apartamentul tău…
– Și ce? De la tine au ieșit trei soldați. Te-am întrebat dacă a început războiul?
