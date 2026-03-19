Fritz acuză PSD că a premeditat scandalul din Parlament privitor la pachetul social. „USR e parte din compromisul găsit la buget”

Olga Borșcevschi

USR face parte din compromisul găsit în coaliția de guvernare privind bugetul de stat și este de acord cu pachetul de solidaritate, a declarat, joi, președintele USR, Dominic Fritz, care a susținut că a fost o criză „artificială”, „premeditată” de PSD, care și-a dorit „să arate pisica” partenerilor că oricând poate să-și găsească și alte majorități, însă planul nu a reușit.

„USR a spus la începutul acestor negocieri pe buget că avem trei condiții importante pentru orice facem: trebuie să fie un buget pentru români, nu pentru privilegiați, nu putem vota lucruri care nu s-au agreat în coaliție, nu suntem de acord cu majorități paralele și trei – nu putem să fim de acord cu amendamente care cresc deficitul. Și, de aceea, noi facem parte acum din compromisul găsit azi dimineață în care suntem de acord cu acest pachet pentru oameni cu venituri mici, pentru copii cu dizabilități, tocmai pentru că s-a identificat sursa din care aceste cheltuieli vor veni. Cred că pentru români asta este o veste bună, pentru că toată lumea este îngrijorată oricum de creșterea prețurilor, de situația geopolitică și, de aceea, e important să avem acest compromis”, a spus președintele USR, Dominic Fritz.

Fritz a adăugat că președintele Nicușor Dan a transmis un semnal „foarte clar” că vrea ca această criză să se închidă repede.

„În același timp, trebuie să ne fie clar tuturor că această criză, acest blocaj a fost o criză artificială, a fost o criză fabricată, a fost o criză premeditată. PSD și-a dorit să ajungem în acest moment tocmai pentru a arăta pisica partenerilor din coaliție că oricând pot să-și găsească și alte majorități, doar că acest plan nu a funcționat. Înțeleg că nu s-au înțeles la preț ieri cu AUR. Dar, vedem această strategie clară a PSD de a face majorități spontane, în ghilimele, cu AUR. Au făcut-o la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, au făcut-o la amânarea votului pentru Avocatul Poporului, au făcut-o și în aceste zile pentru că, de fapt, au trecut câteva amendamente cu voturile PSD – AUR”, a susținut el.

Potrivit lui liderului USR, „această strategie trebuie înțeleasă inclusiv în contextul încercărilor PSD de a schimba aritmetică în această coaliție și de a spune că au și ei o altă variantă”.

„Acest lucru este o veste proastă pentru toți românii care își doresc, în aceste vremuri extrem de incerte, stabilitate, care își doresc responsabilitate și care își doresc un guvern care își vede de treabă și care nu se tot ocupă de tot felul de conflicte interne”, a mai spus el.

El a mai menționat că soluția găsită, chiar dacă într-adevăr nu crește deficitul acum, este o soluție care crește nevoia de a reduce din cheltuieli în viitor, pentru că plățile către magistrați vor trebui făcute.

„Acum sunt amânate încă o dată și asta înseamnă că, la anul, nu doar că trebuie să scădem deficitul și mai mult decât o facem anul acesta, ci o să avem aceste cheltuieli în plus pe care nu le facem anul acesta și pentru care va trebui să reducem cheltuielile. Noi nu vom accepta, cât timp facem parte din această guvernare, să rezolvăm lucrurile dând nota de plată mai departe la copiii noștri”, a precizat el.

Liderul USR a subliniat că asta înseamnă de exemplu că sunt o serie de instituţii care pot fi desfinţate.

„Am şi depus legi, din prima tranşă am putea să avem imediat o economie de peste 200 de milioane de lei şi de aceea încă o dată facem un apel, chiar dacă suntem parte din acest comprimis astăzi, la ceilalţi parteneri de coaliţie, unul la mână să nu obosim cu reformele, cu tăieri de cheltuieli şi doi la mână să rămânem într-o coaliţie de responsabilitate şi de stabilitate”, a mai afirmat Fritz.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi că s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie inclusă în buget. Ca urmare, criza politică s-a deblocat.

