Șeful Pentagonului anunță ce țări cooperează cel mai mult cu SUA în războiul din Iran: „Lumea, Orientul Mijlociu și aliații noștri nerecunoscători din Europa ar trebui să-i spună mulțumesc lui Trump"

Statele Unite își vor intensifica, din nou, astăzi, atacurile împotriva Iranului, a promis secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, în cadrul unei conferințe de presă. Șeful Pentagonului a transmis lumii, Orientului Mijlociu și aliaților „nerecunoscători din Europa“ că ar trebui să-i spună un singur lucru lui Trump: „mulțumesc“.

„Lumea, Orientul Mijlociu, aliații noștri nerecunoscători din Europa și chiar segmente ale propriei noastre prese ar trebui să-i spună un singur lucru lui Trump: mulțumesc.“

„Din nou, astăzi vom asista la cea mai amplă serie de atacuri de până acum, la fel ca ieri”, a afirmat secretarul american al apărării.

Hegseth a anunțat în repetate rânduri un număr record de atacuri în briefingurile anterioare.

El a reiterat că țintele militare ale Americii au fost atinse conform planului, menționând că apărarea aeriană a Iranului a fost „distrusă”, iar baza sa industrială de apărare a fost „distrusă în mod copleșitor”.

120 de nave și 11 submarine ale Iranului, scufundate

SUA au scufundat peste 120 de nave ale marinei iraniene, a adăugat el. Cele 11 submarine ale Iranului au fost, de asemenea, eliminate.

Șeful Pentagonului a declarat că atacurile americano-israeliene împotriva Iranului au „lovit peste 7.000 de ținte”, în total.

„Până în prezent, am lovit peste 7.000 de ținte pe teritoriul Iranului și în cadrul infrastructurii sale militare. Nu este vorba de o acțiune treptată. Este vorba de o forță copleșitoare aplicată cu precizie.“, a mai spus Hegseth.

Potrivit oficialului american, capacitatea Iranului de a fabrica noi rachete balistice a „suferit probabil cea mai grea lovitură” și a „scăzut cu 90% de la începutul conflictului”.

„UAV-urile [vehicule aeriene fără pilot], adică dronele kamikaze, au scăzut cu 90%”, a spus el.

„Vom duce treaba la bun sfârșit”, declară Hegseth despre războiul cu Iranul.

Deși atât Pete Hegseth, cât și generalul Dan Caine au confirmat progresul operațiunii militare americane, generalul a recunoscut, de asemenea, că Iranul își păstrează „o anumită capacitate” în ceea ce privește rachetele.

Iranul „a intrat în această luptă cu o mulțime de arme”, a declarat Caine jurnaliștilor. De aceea, forțele armate americane au fost „agresive și ferme” împotriva capacităților de rachete ale țării.

Când a fost întrebat de un reporter care țări cooperau cel mai mult cu SUA, Hegseth a spus că Israelul „încă din prima zi a fost un partener incredibil și capabil, dispus și capabil”. El a subliniat că statele din Golf „au făcut un pas incredibil”, adăugând: „Suntem mândri să apărăm alături de ele, să fim alături de ele, orice ar fi. Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit, Arabia Saudită și altele.”

Hegseth a refuzat să spună când sau cum s-ar putea încheia războiul cu Iranul , spunând că SUA sunt „pe drumul cel bun”.

„În cele din urmă, va fi la latitudinea președintelui, când vom spune: „Hei, am realizat ceea ce trebuie în numele poporului american pentru a ne asigura securitatea“. Deci, nu, nu există o dată stabilită pentru asta. Dar suntem pe drumul cel bun.“, a precizat Șeful Pentagonului.

