Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu anunță că încep lucrările pentru Varianta Ocolitoare Timișoara Vest

Sorin Grindeanu anunță că încep lucrările pentru Varianta Ocolitoare Timișoara Vest

Bianca Dogaru
Sorin Grindeanu anunță că încep lucrările pentru Varianta Ocolitoare Timișoara Vest

Proiectul Varianta Ocolitoare Timșoara Vest face un pas decisiv către realitate. Sorin Grindeanu a anunțat că a fost emisă oficial autorizația de construire pentru acest segment de drum esențial, care va închide practic inelul de centură al municipiului Timișoara. Noua șosea va avea o lungime de aproximativ 14 kilometri și va fi construită la profil de patru benzi. Aceasta va face legătura între sectoarele de nord și sud ale centurii actuale. 

„Ministerul Transporturilor a emis astăzi Autorizația de Construire pentru acest nou drum care va completa Centura Municipiului Timișoara. Cei aproximativ 14 km noi de drum național, construiți la profil de 4 benzi (2 benzi pe sens) vor face legătura între sectorul nordic al centurii municipiului Timișoara și Varianta de Ocolire Timișoara Sud,” a transmis Grindeanu pe Facebook

Liderul PSD a menționat că pe traseu vor fi construite 4 noduri rutiere, două pasaje și un pod.

•⁠ Nod rutier la intersecția cu DN69 (E671) și cu Drumul Național Centura Timișoara (DNCT),
•⁠ ⁠Nod rutier la intersecția cu DN6,
•⁠ ⁠Nod rutier la intersecția cu DN59A,
•⁠ ⁠Nod rutier la intersecția cu Radiala Nouă de Vest (C30),
•⁠ ⁠pasaj peste DN59 și peste linia CF100 (750 m),
•⁠ ⁠pasaj peste DN6 și linia CF133 (450 m),
•⁠ ⁠pod peste râul Bega și peste rezervoarele de nămol (450 m).

Termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor este de 24 de luni din momentul demarării șantierului. Grindeanu consideră această lucrare vitală pentru fluidizarea traficului din județul Timiș și pentru atragerea unor noi oportunități economice.

„Acest proiect, care va aduce județului Timiș noi oportunități de dezvoltare economică, trebuie finalizat în termen de 24 de luni. Construcția VO Timișoara Vest are o valoare de 1,41 miliarde lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027. Deși nu mai dețin funcția de ministru al Transporturilor, voi continua să promovez și să susțin marile proiecte de infrastructură, care în opinia mea sunt esențiale pentru redresarea și dezvoltarea economică a României!”

