Prima pagină » Sport » Dorinel Munteanu este optimist înainte de Turcia – România: „Totul ține de mental”

Dorinel Munteanu este optimist înainte de Turcia – România: „Totul ține de mental”

Dorinel Munteanu este optimist înainte de Turcia - România: „Totul ține de mental”
Galerie Foto 6

Echipa naţională a României va evolua în play-off-ul de calificare la Cupa Mondială, cu naţionala Turciei. Semfinala e programată la Istanbul, joi, 26 martie, de la ora 20:00.

Partida va fi transmisă de Prima TV şi comentată live şi la Radio România Actualităţi.

Dorinel Munteanu este optimist înainte de Turcia – România: „Totul ține de mental”

Dorinel Munteanu, decanul prezențelor în echipa națională – 125 de partide, crede că tricolorii au o mare șansă de care trebuie să profite.

„Nu suntem foarte departe de ultimul meci de preliminarii. Din punctul meu de vedere, totul ține de mentalul jucătorilor, de modul în care privesc acest joc, pentru că se pot întâmpla multe.

Dacă ne uităm la statisticile care stau la baza analizei noastre, Turcia nu ne este superioară. Din punct de vedere statistic, suntem peste Turcia la nivelul victoriilor din ultimii 10–15 ani, chiar 20–30 de ani. În prezent, ei au jucători puțin, dar puțin mai valoroși decât ai noștri. Totuși, se poate prinde o zi mai bună sau una mai puțin bună”, a declarat Dorinel Munteanu la Radio Sport Total FM.

Tricolorii se vor reuni la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia sâmbătă, 21 martie, la ora 12:00. Se vor pregăti în cantonamentul echipei naţionale până miercuri, 25 martie, când e programată deplasarea la Istanbul.

Decolarea va avea loc la ora 10:00, iar sosirea la hotel este estimată la ora 13:00. Delegaţia României va fi cantonată la Hotel Le Meridien.

PROGRAMUL MEDIA AL TRICOLORILOR

Duminică, 22 martie – Mogoşoaia

14:00 – Interviuri pentru deţinătorii de drepturi TV.
18:00 – Antrenament deschis presei 15 minute la Mogoşoaia. Înainte de startul şedinţei de pregătire un jucător va dialoga cu mass-media. Accesul în baza sportivă va fi permis începând cu ora 17:30!

Miercuri, 25 martie – Besiktas Arena (Istanbul)

18:10 – Interviuri pentru deţinătorii de drepturi TV.
18:30 – Conferinţă de presă, vor participa selecţionerul Mircea Lucescu şi un jucător.
19:00 – Antrenament deschis presei 15 minute

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe