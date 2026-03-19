Drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington. Locația unde locuiesc Marco Rubio și șeful Pentagonului, sub monitorizare strictă

Autoritățile americane sunt în alertă după ce mai multe drone neidentificate au fost detectate deasupra unei baze militare din Washington, unde locuiesc oficiali de rang înalt, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio și șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Drone neidentificate, detectate deasupra unei baze militare din Washington

Oficialii americani au identificat mai multe drone care au survolat o bază militară din Washington, potrivit unui raport publicat de The Washington Post și preluat de Reuters.

Informația provine de la trei persoane familiarizate cu situația, însă originea dronelor rămâne necunoscută.

„Oficialii nu au stabilit de unde provin dronele”, notează sursa citată de Reuters.

În ciuda incidentului, măsurile nu au mers până la relocarea liderilor vizați. Potrivit declarațiilor unui oficial de rang înalt din administrația americană, citat de presa americană „secretarii nu s-au mutat”.

Această decizie sugerează că, deși situația este tratată cu seriozitate, autoritățile nu consideră în acest moment că există o amenințare iminentă directă.

Războiul crește nivelul de alertă. Pentagonul refuză să comenteze

Potrivit The Washington Post, citat de Reuters: „Armata SUA monitorizează mai atent potențialele amenințări din cauza nivelului crescut de alertă generat de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului”.

Autoritățile americane au fost extrem de rezervate în declarații. Pentagonul și Departamentul de Stat nu au răspuns solicitărilor de comentarii venite din partea Reuters.

În schimb, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a refuzat să ofere detalii suplimentare: „Departamentul nu poate comenta asupra deplasărilor secretarului (Hegseth) din motive de securitate, iar relatările despre astfel de mișcări sunt profund iresponsabile”, a declarat acesta pentru The Washington Post.

