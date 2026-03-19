Accident teribil în București: Pietoni spulberați după un impact între un tramvai și o mașină

Bianca Dogaru
Un accident grav a avut loc recent în Capitală, la intersecția Bulevardului Octavian Goga cu strada Nerva Traian. Incidentul a lăsat în urmă victime în rândul trecătorilor care așteptau regulamentar mijloacele de transport în comun.

Din primele date de la fața locului, tragedia s-a produs după ce un autoturism și un tramvai s-au ciocnit violent. În urma impactului, mașina a fost proiectată pe refugiul de tramvai, unde a lovit mai mulți pietoni.

Până în acest moment, autoritățile au confirmat existența a două victime, ambele fiind conștiente în momentul în care au primit îngrijiri medicale.

Potrivit STB, Liniile 23 și 27 sunt blocate în acest moment pe Bd. Octavian Goga, in stația Poșta Vitan, pe sensul spre Zețarilor, respectiv spre Piata Unirii.

Foto: Info Trafic București Ilfov

