BANCUL ZILEI | Tânărul parlamentar și distinsa colegă

16 nov. 2025, 10:37, Bancuri
Bancul zilei are în centrul atenției un dialog între un tânăr parlamentar și una dintre colegele sale. Spor la râs!

Un tânăr parlamentar către o distinsă colegă:
– Servus tu, ce mai faci?
– Ascultă tinere! Cum îți permiți să vorbești astfel cu mine?
– Așa vorbesc eu cu cele care-au dormit cu mine.
– Dar nu ți-e rușine? Când am dormit eu cu tine?
– În fiecare zi, în ședințele Parlamentului.

Mesajele gravate pe interiorul verighetelor

Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte un mesaj simbolic, unul celuilalt.
Trebuia să fie o surpriză și niciunul dintre noi să nu divulge mesajul pe care urma să-l scriem.
Eu, îndrăgostit până peste cap, am… vezi continuarea.

Cazarea la hotel

Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață, unul dintre ei arăta nedormit, obosit ca vai de el.
– N-am putut să dorm deloc. Sforăie Vasile în ultimul hal. Toată noaptea am stat în fotoliu și m-am uitat la el.
Unul dintre ei zice:
– Lasă, că la noapte dorm eu cu Vasile, că la ce somn am eu, dorm fără probleme.
A doua zi apare și el tot rupt de somn:
– Băi, așa ceva nu se poate. Sforăie Vasile de te scoală din morți. Și eu tot în fotoliu am stat și m-am uitat la Vasile toată noaptea.
Cel care nu dormise cu Vasile zice:
– Hai, mă, că la noapte încerc și eu.
Următoarea dimineață apare ăsta odihnit, bine dispus. Ceilalți mirați:
– Cum ai reușit să dormi?
– Simplu. Aseară… vezi continuarea.

