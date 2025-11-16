BANCUL ZILEI | Tânărul parlamentar și distinsa colegă

Bancul zilei are în centrul atenției un dialog între un tânăr parlamentar și una dintre colegele sale. Spor la râs!
Un tânăr parlamentar către o distinsă colegă:
– Servus tu, ce mai faci?
– Ascultă tinere! Cum îți permiți să vorbești astfel cu mine?
– Așa vorbesc eu cu cele care-au dormit cu mine.
– Dar nu ți-e rușine? Când am dormit eu cu tine?
– În fiecare zi, în ședințele Parlamentului.
