Ciprian Ciucu, poziție în privința manifestărilor LGBTQ: „Vreau să trăiesc într-o societate liberă"

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că evenimentele publice, inclusiv paradele Pride, trebuie tratate în mod egal și nu pot fi interzise arbitrar. Acesta a subliniat că libertatea de exprimare este un principiu esențial într-o societate democratică, conform Mediafax.

Ciprian Ciucu: deciziile nu țin de voința personală

Ciprian Ciucu a explicat că organizarea manifestațiilor publice nu depinde de preferințele unui primar, ci de respectarea cadrului legal. În opinia sa, administrația locală nu poate decide discreționar cine are sau nu dreptul să se exprime în spațiul public.

„Asta nu ține de voința mea”, a afirmat Ciucu, în contextul unei discuții despre aprobarea unor astfel de manifestații.

Edilul a arătat că orice tip de eveniment public trebuie tratat în același mod, indiferent de temă sau de grupul care îl organizează. Condiția rămâne respectarea regulilor și desfășurarea în condiții civilizate.

„Eu vreau să trăiesc într-o societate liberă și nu într-una în care un arbitrariu să zică că tu ai voie și celălalt nu are voie. Din punctul meu de vedere, orice cetățean poate să se exprime în orașul nostru. Este o capitală europeană.

Uite, de exemplu, biserica o să aibă o manifestație, o susținem. Dacă și persoanele care au altă orientare sexuală vor ca să se manifeste public, atâta timp cât trăim într-o democrație liberală, libertatea conștiinței este foarte importantă. Orice om are dreptul să protesteze, are dreptul să se manifeste, evident, în condiții absolut civilizate și decente. Nu se pune problema de altceva”, a conchis Ciucu.

