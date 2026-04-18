Ciprian Ciucu, anunț de ultimă oră despre panourile anticezariană din București. „Trebuie să evităm posibilele abuzuri și cenzura”

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, anunță că două mari companii de publicitate outdoor au fost de acord să îndepărteze mesajele „anticezariană” de pe panourile din București, în urma unei solicitări transmise prin Poliția Locală. O a treia firmă nu a răspuns deocamdată.

Două firme se conformează și încep demontarea panourilor

„La cererea noastră, prin Poliția Locală București, două mari firme de publicitate outdoor se conformează și au fost de acord să dea jos mesajul anticezariană de pe toate panourile pe care le dețin în București”, a transmis Ciprian Ciucu.

Acesta precizează că una dintre companii activează în zona centrală, iar cealaltă în restul orașului, iar panourile urmează să fie „neutralizate luni”.

O firmă din Sectorul 3 nu a oferit răspuns

„Mai este o firmă care are panouri cu acest tip de mesaj în Sectorul 3, dar nu ne-a transmis vreun răspuns până acum”, a mai transmis primarul.

Ciucu explică faptul că intervenția autorităților a fost necesară în lipsa unui mecanism legal de verificare a conținutului publicitar.

„Chiar dacă primăriile de sector autorizează amplasamentele panourilor, iar companiile care le dețin fac contracte și urcă reclamele plătite, am luat decizia să intervenim, făcând apel la buna credință a acestor companii (cadru legal de validare ex-ante a mesajelor nu există).”

„Le mulțumim pentru responsabilitate! Susțin libertatea de exprimare! În același timp este important pentru sănătatea societății noastre să oferim mesaje care sunt susținute de către știință și lumea medicală.”

Edilul spune că acest episod îl face să ia în calcul posibile modificări ale regulamentului de publicitate stradală, dar subliniază riscul unor derapaje.

„Acest episod m-a făcut să refectez la oportunitatea amendării regulamentului de publicitate stradală în sensul introducerii unui mecanism prin care, ex-post, la cerearea unei comisii, astfel de mesaje și situații să fie evitate. Nu am ajuns la o concluzie, este un subiect ce trebuie dezbătut temeinic deoarece, pe de cealaltă parte, trebuie să evităm posibilele abuzuri și cenzura. Dumneavoastră ce spuneți?”

