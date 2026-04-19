Liviu Mihaiu, fostul realizator TVR1, critică dur noua grilă de programe a TVR, acuzând că selecția noilor figuri publice ar fi influențată politic. Într-o postare pe Facebook, acesta lansează o serie de atacuri la adresa unor nume cunoscute care vor apărea pe postul public.

Atac frontal la adresa noii grile TVR

În mesajul publicat online, Liviu Mihaiu susține că persoanele incluse în noua grilă ar avea „profiluri compatibile” cu ceea ce el numește „televiziunea de partid a coaliției”.

„Toți cei prezenți in grila nouă a TVR au câteva inzestrări specifice care i califică de minune pentru televiziunea de partid a coaliției. Nici unul nu a rostit vreodată expresia “lovitură de stat” sau #mueZele sau #gen o’Cid sau jos vacsinu.”

Referiri directe la noile nume din TVR

Fostul realizator face și o serie de afirmații punctuale despre cei vizați, fără a-i numi direct în postare, însă lăsând un colaj foto în care toți patru au fost identificați: Valeriu Nicolae, Vlad Craioveanu, Dragoș Mușat și Dragoș Pătraru.

„Unu i prieten cu Sebi Ghiță din copilărie. Altu i dușmanul obsesiv al AUR. Altul lucrează la cabinetul europarlamentarului Dan Barna pentru imaginea sa, iar altul lucrează la UM Digi radio/TV. Castingul este conform și bine ales intru narativa de stat și de partid a Ioropei lui Bolo”, a încheiat fostul realizator TVR.

