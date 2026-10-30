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Luca Niculescu a participat la evenimentul de comemorare a victimelor din clubul Colectiv. Ce mesaj le-a transmis supraviețuitorilor și familiilor îndurerate

Flavius Niculescu
Luca Niculescu a participat la evenimentul de comemorare a victimelor din clubul Colectiv. Ce mesaj le-a transmis supraviețuitorilor și familiilor îndurerate
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Prim-ministrul Luca Niculescu a fost prezent vineri, 30 octombrie, în Piața Bucur din Capitală, la evenimentul de comemorare a victimelor din clubul Colectiv. În urmă cu 11 ani, un incendiu izbucnit în clubul amenajat în fosta fabrică Pionierul, în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity, a curmat viețile a nu mai puțin de 65 de persoane și a lăsat răni adânci atât pe chipurile supraviețuitorilor, cât și în amintirea colectivă a întregii țări. Într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook, premierul le-a transmis „compasiune și gânduri bune” supraviețuitorilor și putere celor care își plâng rudele sau prietenii.

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„Mulți dintre supraviețuitori poartă și astăzi urmele acelei nopți”

„Se împlinesc 11 ani de durere pentru familiile și prietenii celor care și-au pierdut viața în tragedia de la Colectiv.

Mulți dintre supraviețuitori poartă și astăzi urmele acelei nopți. Le transmit compasiunea mea și gânduri bune.

Dumnezeu să-i odihnească în pace pe cei plecați în lumea celor drepți, și să le dea putere celor care își plâng suferința”, a scris Luca Niculescu în postarea publicată pe Facebook.

11 ani de la tragedia care a zguduit România

Premierul Luca Niculescu vrea un nou centru pentru mari arși, la 11 ani de la Colectiv. Apel către ministrul Sănătății

La începutul ședinței de Guvern în care a fost adoptată prima rectificare bugetară pe 2026, Luca Niculescu a afirmat că statul român are în continuare restanțe majore în privința tratării pacienților cu arsuri grave.

După 11 ani de la tragicul incendiu din clubul Colectiv, șeful Executivului i-a solicitat ministrului Sănătății să demareze de urgență proiectul pentru un nou centru destinat adulților cu arsuri severe în Capitală.

„Domnule Ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, așa cum am discutat, aș dori ca anul viitor să începem demersurile concrete pentru construirea acestui centru. V-ați exprimat ieri, când a fost inaugurat Spitalul Marius Nasta, despre această restanță de suflet, cum i-ați spus.

Deci vă rog să lucrați împreună cu domnul Ministru al Finanțelor, care a fost foarte deschis către cooperare anul trecut pentru acel spital, și cu alți colegi pentru a identifica soluțiile și pentru a pregăti un calendar realist”, a transmis prim-ministrul României.

Prim-ministrul României, Luca Niculescu

Slujbe, flori și lumânări pentru victimele de la Colectiv, după 11 ani de la tragedia care a îngenuncheat România

După 11 ani de la fatidica seară de 30 octombrie 2015, o parte din supraviețuitori, alături de familiile celor care și-au pierdut viețile în urma tragediei au venit în Piața Bucur din Capitală pentru a aprinde lumânări și pentru a-i comemora pe cei care, cândva, le erau rude sau prieteni.

În jurul orei 10:30, a început slujba de pomenire a victimelor incendiului din clubul Colectiv. Mai mulți preoți au oficiat ceremonia religioasă în memoria celor 65 de persoane care și-au pierdut viața în urma tragediei din 30 octombrie 2015.

Reportajul realizat de Gândul după 11 ani de la tragedia din Colectiv poate fi urmărit AICI.

Incendiul din fosta fabrică Pionierul, un dezastru Colectiv

În seara de 30 octombrie 2015, sute de persoane se aflau în clubul Colectiv, amenajat în incinta fostei fabrici Pionierul, pentru concertul trupei Goodbye to Gravity, organizat cu ocazia lansării albumului „Mantras of War”.

În timpul concertului, artificiile au aprins materialele inflamabile din interiorul clubului. Focul s-a extins rapid către tavan, iar evacuarea a fost îngreunată de condițiile neconforme ale spațiului în care funcționa clubul.

Practic, clubul avea o singură ieșire, iar evacuarea rapidă a tuturor celor aflați înăuntru a fost imposibilă. Oamenii s-au înghesuit spre ușă și s-au blocat în containerul de la ieșire, în timp ce fumul dens și toxic se răspândea în încăpere.

În noaptea tragediei, 27 de tineri și-au pierdut viața, iar peste 160 de răniți au fost transportați la unități medicale cu arsuri extinse, leziuni ale căilor respiratorii și intoxicații provocate de la inhalarea fumului. Alte 37 de persoane au decedat ulterior, iar, în 2017, moartea unui supraviețuitor a fost inclusă în bilanțul celor 65 de victime.

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