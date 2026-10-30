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Papa Leon al XIV-lea a votat la alegerile din Statele Unite prin corespondență. Este prima dată în istorie când un Suveran Pontif votează în cadrul unui scrutin laic

Papa Leon al XIV-lea a votat la alegerile din Statele Unite prin corespondență. Este prima dată în istorie când un Suveran Pontif votează în cadrul unui scrutin laic
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Vaticanul a confirmat oficial că Papa Leon al XIV-lea a devenit primul Suveran Pontif din istorie care a votat în cadrul unui scrutin politic laic, după ce a transmis buletinul de vot prin corespondență pentru alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite., scrie BBC

Deși Papa Leon locuiește în Vatican, acesta a rămas înregistrat ca alegător în localitatea New Lenox din statul Illinois.

Vaticanul a subliniat că acest gest nu reprezintă o ingerință politică, ci continuarea unei lungi tradiții personale de implicare civică. Biroul de presă al Sfântului Scaun a declarat că Suveranul Pontif „și-a exercitat dreptul de vot ca cetățean al Statelor Unite de fiecare dată când a fost eligibil să o facă”. De asemenea, Leon a votat în trecut și din Peru, în perioada în care a locuit acolo ca preot misionar și episcop.

Până în prezent, nu există date istorice despre un alt papă care să fi votat vreodată într-un scrutin democratic, laic. De aproape 2.000 de ani, liderii Bisericii Catolice au păstrat o neutralitate strictă și au evitat participarea directă la urne. În plus, statul Vatican este o monarhie absolută unde nu se organizează alegeri politice.

Alegerile din Statele Unite vor avea loc la nivel național pe 3 noiembrie, dar votul anticipat a început în majoritatea statelor. Potrivit NBC News, Papa a solicitat buletinul său de vot prin corespondență de la Biroul Grefierului din comitatul Will pe 3 octombrie.

Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA vor determina care partid politic controlează Congresul și vor avea un impact semnificativ asupra ultimilor ani ai președinției lui Donald Trump.

De când a fost numit papă, Leon s-a confruntat de mai multe ori cu administrația Trump, inclusiv în probleme privind imigrația și războiul dintre SUA, Israel și Iran.

Tensiunile dintre Papă și președintele SUA au escaladat în aprilie, după ce Papa a cerut pace în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului. „Nu cred că face o treabă prea bună”, a spus Trump despre Papă ulterior. „Nu ne place un Papă care spune că este în regulă să avem o armă nucleară”, a continuat el. „Nu sunt un mare fan al Papei Leon.”

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