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PNL se implică direct în campania din USR. Liberalul Mircea Fechet îi îndeamnă pe useriști să nu voteze echipa lui Lucian Viziteu: „Diana Buzoianu – da, Radu Miruță – da, «elefantul din încăpere» – nu”

Olga Borșcevschi
PNL se implică direct în campania din USR. Liberalul Mircea Fechet îi îndeamnă pe useriști să nu voteze echipa lui Lucian Viziteu: „Diana Buzoianu - da, Radu Miruță - da, «elefantul din încăpere» – nu”
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Deputatul PNL Mircea Fechet intervine în competiția internă din USR, cu o zi înaintea Congresului de la Timișoara, unde vor fi aleși cei 24 de membri ai Biroului Național. Fostul ministru PNL al Mediului le transmite membrilor USR că Diana Buzoianu și Radu Miruță reprezintă cele două opțiuni care se opun PSD și lansează acuzații la adresa primarului Bacăului, Lucian Stanciu-Viziteu, pe care îl acuză de colaborare cu social-democrații și AUR.

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Reacția deputatului PNL vine cu o zi înaintea Congresului USR, programat sâmbătă, la Timișoara, unde reprezentanții partidului vor alege cei 24 de membri ai Biroului Național, principalul for de conducere al partidului.

Nu va fi o competiție și pentru șefia partidului, Dominic Fritz fiind ales președinte în vara anului 2025 pentru un mandat de patru ani. Însă acesta nu va avea putere în partid dacă nu va reuși să strângă și o majoritate în Consiliul Național.

Fechet: „Blat rușinos cu PSD”

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, Mircea Fechet se adresează direct reprezentanților USR și le atrage atenția că rezultatul alegerilor în Consiliul Național ar putea influența relația partidului cu PSD.

„Conducerea pe care o alegeți acum poate însemna desprinderea de pesedism sau … dimpotrivă. E un semnal pe care vi-l dau colegial, așa cum am primit din partea voastră în momentele unor decizii interne în PNL.
Chiar dacă pe hârtie opțiunile sunt reprezentate de trei platforme: Diana Buzoianu, Radu Miruță și Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, îmi e imposibil să-mi imaginez cum ar putea avea cineva dileme.
Înțelegând că suntem parteneri într-o luptă cu PSD, acest criteriu e suficient pentru a-l exclude pe dl. Viziteu.
De doi ani, dl. Viziteu a decis, în tripla calitate de prim-vicepreședinte al USR, președinte al USR Bacău și primar al municipiului Bacău că aliații săi, cu care împărtășește aceeași viziune, sunt PSD și AUR.
Dl. Viziteu și consilierii locali USR au ales un viceprimar AUR, cu voturile PSD. Iar din acel moment, afacerile viceprimarului AUR au explodat fix în municipiu, cu concesiuni și lucrări fără autorizație de construire, cu firme care, din spațiul deținut de firma viceprimarului, furnizează pachetele pentru săraci pe banii Primăriei și așa mai departe.
Este că ați exploda public dacă toate astea ar fi făcute de un pesedist și nu de un lider USR? Diana Buzoianu – da, Radu Miruță – da, „elefantul din încăpere” – nu, că el le face.
Cu dl. Viziteu președinte de organizație, aleșii județeni ai USR au ales un vicepreședinte AUR la Consiliul Județean, în parteneriat cu PSD. Iar prefecta USR a citit și executat cu acuratețe gândurile exprimate uneori cu voce tare de președintele PSD, Dragoș Benea.
De tunurile imobiliare nu mai zic, sunt referințe în presă.
Aproape nu au fost atacuri mai violente la adresa Guvernului Bolojan decât ale d-lui Viziteu. „Să mergem peste el (Bolojan), că nu se mai poate!”, într-o mișcare pornită cu d-na Lia Olguța Vasilescu, e unul dintre cel mai notorii mesaje.
E fix genul de comportament pesedist împotriva căruia Diana Buzoianu și Radu Miruță au luptat.
Chiar dacă am avut inclusiv public divergențe de opinii cu Diana Buzoianu, și încă am, chiar dacă mi-am explicat public rezerve față de modelul de gestionare a unor situații care au ținut de Radu Miruță, un lucru e sigur: semnalele pe care le-au dat au fost că bătălia pe care o au cu PSD e reală. Sau, incomparabil mai reală decât blatul rușinos al d-lui Viziteu.
Deci, dragi useriști, la alegerile interne pe care le aveți, Diana Buzoianu și Radu Miruță sunt, o spun din teren, singurele opțiuni bazate pe o platformă care are PSD ca adversar.
A-i oferi platformei d-lui Viziteu un levier să aibă vreun vot decisiv înseamnă a-i da PSD-ului una din cheile de acces în USR.
Să vă dea Dumnezeu gândul cel bun!”, a scris Fechet.

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