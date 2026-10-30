Replica lui Trump pentru un jurnalist care i-a pus o întrebare incomodă: „Ești dezgustător, arăți groaznic”

Liderul de la Casa Albă a efectuat în ultima perioadă mai multe deplasări în Statele Unite pentru a participa la mitingurile electorale în sprijinul Partidului Republican, cu ocazia apropierii alegerilor de la mijlocul mandatului.

Joi, înainte de a călători în Carolina de Nord, Donald Trump a fost întrebat de un reporter dacă s-a săturat să mai facă deplasări prin țară pentru mitinguri electorale după ce a anulat toate mitingurile din acest weekend.

„Mă simt perfect. Ești dezgustător. Fă un efort să te pui din nou în formă, arăți groaznic”, i-a spus președintele reporterului.

„Am avut un miting grozav. Și cred că la Darline va merge bine. Cred că ne descurcăm foarte bine. Cred că vom aveea o seară de marți superbă. Este părerea mea”.

Întrebat dacă va mai merge la mitingul din Kansas sau dacă s-a săturat de călătorii, Trump s-a enervat și i-a spus:

„Ești o persoană bolnavă să îmi pui o asemenea întrebare. Ești bolnav. De la cine ești tu?”.

„De la Reuters”, i-a răspuns acesta.

„Ești un om bolnav. Reuters este teribil, apropo. Îți poți imagina? Uitați-vă la tipul ăsta. Nu este deloc în formă. Uitați-vă cât de rău arată. El vine la mine. „Domnule, nu vă veți duce în Kansas?” Nu mă duc în Kansas pentru că se descurcă de minune. Voi face un miting online. Mâine, voi merge în Florida. Întreb – care e motivul? După ce am făcut, câte, 28? El a spus care e motivul pentru care nu mă duc în Kansas?”, a spus Trump.

„Singurul motiv pentru care nu mă duc în Kansas este că mă duc în Florida mâine și o voi face dacă altceva se întâmplă. Dar vine el la mine – nu vă veți duce în Kansas, domnule, că nu vă simțiți bine? M-ați urmărit de 2 săptămâni. Mă simt perfect. Tu arăți dezgustătotor. Fă un efort să te pui din nou în formă, arăți ca dracu”, a adăugat președintele Statelor Unite.

Comitetul Național Republican a anunțat că președintele va participa la mai multe mitinguri online.

„Președintele Trump trebuie să participe la un număr mare de mitinguri virtuale, care îi permit să ajungă la mai mulți alegători în timpul limitat rămas până la alegeri”.

Alegerile de la mijlocul mandatului sunt programate să aibă loc marți, 3 noiembrie 2026.