Franța, acaparată sâmbătă de proteste de amploare. Avertismentul MAE lansat pentru români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis un avertisment pentru cetățenii români care se află,tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța. Sâmbătă, 31 octombrie, sunt programate manifestații și acțiuni de protest în mai multe orașe franceze, evenimente care ar putea perturba grav transportul rutier, feroviar și aerian.

Francezii ies în stradă atât din cauza costului vieții tot mai ridicat, cât și din cauza condițiilor din școli și a libertăților civile. Sunt planificate aproape 550 de acțiuni de protest în întreaga țară.

Unde ar putea apărea blocaje și perturbări ale traficului

Conform informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, acțiunile de protest nu se vor limita doar la marșuri în orașe, ci pot include blocaje sau proteste punctuale în intersecții rutiere strategice,sensuri giratorii și stații de alimentare cu carburanți. De asemenea, sunt vizate nodurile feroviare și depozitele petroliere.

În acest context, autoritățile avertizează că sunt posibile perturbări majore ale transportului public în comun, precum și ale traficului rutier, feroviar și aerian. Cele mai mari probleme sunt așteptate în marile orașe și în imediata apropiere a infrastructurilor vizate de apelurile la blocaj.

Recomandări pentru cetățenii români aflați în Franța

Pentru a evita zonele blocate și a se informa în timp real, MAE le recomandă românilor utilizarea aplicațiilor oficiale de transport din Franța:

Pentru traficul feroviar: Cetățenii pot consulta aplicația SNCF Connect. Previziunile de trafic pentru diversele linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și rute internaționale) sunt actualizate permanent pe site-ul SNCF.

Pentru transportul public din Paris și regiunea pariziană: Se recomandă aplicația Bonjour RATP,care urmărește perturbările de pe rețeaua RATP în timp real și sugerează călătorilor rute alternative.

Pentru transportul aerian: Românii care au zboruri programate sunt rugați să consulte site-ul aeroporturilor de destinație sau plecare, dar și paginile companiilor aeriene, pentru a urmări eventualele modificări sau anulări în orarul de zbor.

Asistență consulară pentru situații de urgență

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetățenii români care se confruntă cu probleme pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris:+33147052966 și +33147052755.

Totodată, persoanele care se află într-o situație dificilă, cu caracter de urgență, pot apela numerele de permanență ale consulatelor României din Franța pentru sprijin imediat.