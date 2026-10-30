Franța, acaparată sâmbătă de proteste de amploare. Avertismentul MAE lansat pentru români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis un avertisment pentru cetățenii români care se află,tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța. Sâmbătă, 31 octombrie, sunt programate manifestații și acțiuni de protest în mai multe orașe franceze, evenimente care ar putea perturba grav transportul rutier, feroviar și aerian.
Francezii ies în stradă atât din cauza costului vieții tot mai ridicat, cât și din cauza condițiilor din școli și a libertăților civile. Sunt planificate aproape 550 de acțiuni de protest în întreaga țară.
Conform informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, acțiunile de protest nu se vor limita doar la marșuri în orașe, ci pot include blocaje sau proteste punctuale în intersecții rutiere strategice,sensuri giratorii și stații de alimentare cu carburanți. De asemenea, sunt vizate nodurile feroviare și depozitele petroliere.
În acest context, autoritățile avertizează că sunt posibile perturbări majore ale transportului public în comun, precum și ale traficului rutier, feroviar și aerian. Cele mai mari probleme sunt așteptate în marile orașe și în imediata apropiere a infrastructurilor vizate de apelurile la blocaj.
Pentru a evita zonele blocate și a se informa în timp real, MAE le recomandă românilor utilizarea aplicațiilor oficiale de transport din Franța:
Ministerul Afacerilor Externe informează că cetățenii români care se confruntă cu probleme pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris:+33147052966 și +33147052755.
Totodată, persoanele care se află într-o situație dificilă, cu caracter de urgență, pot apela numerele de permanență ale consulatelor României din Franța pentru sprijin imediat.