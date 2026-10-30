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BYD anunță investiții în România. Gigantul chinez are în plan stații de încărcare ultrarapidă și oportunități pentru companiile locale

BYD anunță investiții în România. Gigantul chinez are în plan stații de încărcare ultrarapidă și oportunități pentru companiile locale
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BYD vrea să investească în infrastructura de încărcare a mașinilor electrice din România, inclusiv prin instalarea a 10-20 de stații ultrarapide. Compania chineză analizează și colaborări cu furnizorii auto locali, în timp ce caută noi amplasamente pentru fabrici în Europa, a anunțat Stella Li, vicepreședinta BYD.

„Nu este vorba doar despre aducerea mașinilor aici. Vom investi în profunzime în ecosistem, inclusiv în stațiile noastre de încărcare ultrarapidă. Aștept cu interes să mă întâlnesc cu autoritățile de aici, cu partenerii noștri, pentru că vrem să ne dezvoltăm și să investim mai mult”, a declarat Stella Li, arată Mediafax.

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BYD anunță investiții în România. Gigantul chinez are în plan stații de încărcare ultrarapidă și oportunități pentru companiile locale

BYD anunță investiții în România. Gigantul chinez are în plan stații de încărcare ultrarapidă și oportunități pentru companiile locale. Foto: Envato.

BYD vrea să instaleze între 10 și 20 de stații de încărcare ultrarapidă în România. Inițiativa urmărește să le permită șoferilor să testeze tehnologia și să reducă timpul de încărcare la nivelul unei opriri obișnuite la benzinărie.

„Vom investi în 10-20 de stații de încărcare ultrarapidă în România. Odată ce oamenii vor veni în aceste locuri și le vor testa, vor spune: «Uau, este real, funcționează»”, a afirmat vicepreședinta BYD.

Încărcarea bateriei în doar câteva minute

Noua tehnologie BYD ar permite încărcarea bateriei de la 10% la 97% în circa 9 minute, respectiv în 12 minute la temperaturi de -30°C. Stațiile pot avea baterii proprii pentru stocarea energiei și pot fi instalate inclusiv în zone cu rețele electrice limitate. Locațiile din România urmează să fie stabilite.

„Acesta este motivul pentru care sunt aici. Voi lucra cu echipa noastră pentru a identifica locurile în care ar trebui să instalăm stațiile de încărcare”, a declarat ea.

BYD preferă amplasamentele accesibile și aglomerate pentru instalarea stațiilor de încărcare. Stella Li nu a confirmat un plan pentru o fabrică în România, dar a precizat că producătorul caută încă două locații pentru extinderea producției în Europa. Gigantul chinez construiește deja o fabrică de automobile la Szeged, în Ungaria, aproape de granița cu România. Compania analizează și alte țări europene pentru extinderea producției, printre care se numără și Franța.

De altfel, compania vrea să atragă furnizori români în lanțul său de aprovizionare, mizând pe experiența industriei auto locale. Stella Li ia în calcul organizarea unei conferințe pentru furnizori în România, anul viitor. Fabrica din Ungaria ar putea facilita colaborările.

BYD vrea să aducă în Europa, în următoarele 15 luni, tehnologii proprii de conducere inteligentă. Acestea urmăresc creșterea siguranței rutiere, însă compania nu a anunțat când ar putea lansa mașini complet autonome pe drumurile europene.

BYD are în plan să aducă în România soluții bazate pe A.I.

Gigantul auto are circa 120.000 de angajați în cercetare și dezvoltare și generează 52 de cereri de brevet în fiecare zi lucrătoare, potrivit Stellei Li. Compania dezvoltă tehnologii pentru mașini electrice, baterii, stocarea energiei și transport public și vrea să aducă în România și soluții bazate pe inteligență artificială.

BYD a intrat pe piața din România în 2025, iar după aproximativ un an ajunsese la 36 de puncte de vânzare. În primele 8 luni din 2026, compania a înregistrat 3.465 de automobile înmatriculate în țară.

Sursă foto: Shutterstock / Envato – imagini cu rol ilustrativ

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