Cancelarul german a declarat că prețurile mai mari la energie, cauzate de războiul din Iran, au costat Europa peste 100 de miliarde de euro în ultimele opt luni

Conflictul dintre SUA și Iran din ultimele opt luni a costat Europa mai mult de 100 miliarde de euro, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Șeful guvernului german, aflat în vizită în Coreea de Sud, spune că Germania a folosit multiple canalele diplomatice pentru a contribui la încetarea conflictului cât mai rapid, potrivit TASS.

„Conflictul are un impact major asupra Europei. Deja ne confruntăm cu costuri enorme din cauza asta, prețuri mai mari la energie care au costat Europa mai mult de 100 de miliarde de euro în ultimele opt luni”, a spus cancelarul german.

Merz a spus că suma uriașă este prețul plătit de afacerile și de consumatorii din Europa după ce prețurile la energie au crescut ca urmare a blocării tranzitului petrolier din strâmtoarea Ormuz de către regimul islamic al Iranului.

Cancelarul a adăugat că Europa este stresată economic și că singurul interes este încetarea conflictului.

„Pot doar să transmit tuturor părților implicate în conflict – criza nu se poate rezolva pe plan militar. Trebuie rezolvat pe cale diplomatică,prin negocieri”, a spus Merz.

„Conflictul nu are o soluție militară”, a adăugat cancelarul, care a reiterat că Germania poate susține eforturile pentru negocierile de pace.

SUA și Israel au lansat o operațiune militară împotriva Iranului din 28 februarie. În iunie, SUA și Iran au semnat separat Memorandumul Înțelegerii de la Islamabad pentru încetarea imediată a focului pe toate fronturile , inclusiv Israelul fiind obligat să înceteze ostilitățile din sudul Libanuluu.

Trump a reluat atacurile la scară largă împotriva Iranului în noaptea de 8 iulie, acuzând Iranul că a încălcat acordul după ce a lovit vase comerciale din strâmtoarea Ormuz. Republica Islamică Iraniană a reluat atacurile asupra bazelor militare americane și a infrastructurii petroliere din țările arabe.

25% din tranzitul petrolier global și 20% din tranzitul de gaz natural lichefiat treceau prin strâmtoarea Ormuz înainte de începerea războiului.

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