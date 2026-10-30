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Nicușor Dan a adus un omagiu victimelor din clubul Colectiv, după 11 ani de la tragedia care a zguduit România

Flavius Niculescu
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Președintele României, Nicușor Dan, a fost prezent vineri, 30 octombrie, în Piața Bucur din Capitală, la evenimentul de comemorare a victimelor din clubul Colectiv. În urmă cu 11 ani, un incendiu izbucnit în clubul amenajat în fosta fabrică Pionierul, în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity, a curmat viețile a nu mai puțin de 65 de persoane și a lăsat răni adânci atât pe chipurile supraviețuitorilor, cât și în amintirea colectivă a întregii țări. Nicușor Dan a depus o coroană de flori, după care a schimbat câteva cuvinte cu o femeie care se afla la acel moment în piața din fața fostei fabrici Pionierul.

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Slujbe, flori și lumânări pentru victimele de la Colectiv, după 11 ani de la tragedia care a îngenuncheat România

După 11 ani de la fatidica seară de 30 octombrie 2015, o parte din supraviețuitori, alături de familiile celor care și-au pierdut viețile în urma tragediei au venit în Piața Bucur din Capitală pentru a aprinde lumânări și pentru a-i comemora pe cei care, cândva, le erau rude sau prieteni.

În jurul orei 10:30 a început slujba de pomenire a victimelor incendiului din clubul Colectiv. Mai mulți preoți au oficiat ceremonia religioasă în memoria celor 65 de persoane care și-au pierdut viața în urma tragediei din 30 octombrie 2015.

Reportajul realizat de Gândul după 11 ani de la tragedia din Colectiv poate fi urmărit AICI.

Incendiul din fosta fabrică Pionierul, un dezastru Colectiv

În seara de 30 octombrie 2015, sute de persoane se aflau în clubul Colectiv, amenajat în incinta fostei fabrici Pionierul, pentru concertul trupei Goodbye to Gravity, organizat cu ocazia lansării albumului „Mantras of War”.

În timpul concertului, artificiile au aprins materialele inflamabile din interiorul clubului. Focul s-a extins rapid către tavan, iar evacuarea a fost îngreunată de condițiile existente în spațiul respectiv.

Una dintre cele mai grave probleme a fost configurația spațiului. Clubul avea o singură ieșire funcțională, iar evacuarea rapidă a tuturor celor aflați înăuntru a devenit aproape imposibilă. Oamenii s-au înghesuit spre ușă, în timp ce fumul dens și toxic se răspândea în încăpere.

În noaptea tragediei, 27 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 160 de răniți au fost transportați la unități medicale cu arsuri extinse, leziuni ale căilor respiratorii și intoxicații provocate de la inhalarea fumului. Alte 37 au decedat ulterior, iar, în 2017, moartea unui supraviețuitor a fost inclusă în bilanțul de 65 de victime.

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