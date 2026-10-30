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PSD și-a revoltat primarii cu reforma administrativ-teritorială. „Să dispară o comună care a fost dintotdeauna, civilizație de mii de ani?”

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Reforma administrativ-teritorială propusă de Partidul Social Democrat stârnește nemulțumiri chiar în rândul primarilor formațiunii. Edilii ale căror comune ar putea fi comasate se opun inițiativei, temându-se de pierderea identității locale, mai ales în cazul așezărilor cu o importanță istorică majoră.

Primarul din Cucuteni, județul Iași, una dintre cele 429 de localități vizate de prima etapă a reformei (comasarea voluntară), critică planul Guvernului și se îndoiește că locuitorii vor fi de acord la un eventual referendum, conform Antena 3 CNN.

„Să dispară o comună care a fost dintotdeauna?”

Pamfilică Brânză, primarul PSD al comunei Cucuteni, nu vede cu ochi buni planul avansat de propriul partid, prin care localitățile cu mai puțin de 1.500 de locuitori ar urma să fuzioneze. Edilul a explicat, într-un interviu acordat Antena 3 CNN, că localitatea sa are o istorie care trebuie protejată, iar soluția ar fi susținerea dezvoltării, nu desființarea ei.

„Să dispară o comună care a fost dintotdeauna? Este Cucuteni, este civilizație de mii de ani. Este cultura Cucuteni, avem muzeul Cucuteni, avem vestigii”, a declarat primarul, subliniind potențialul turistic și cultural al zonei, frânat în prezent doar de lipsa fondurilor.

O altă problemă ridicată de edil este cea a distanțelor. Dacă localitatea va fi alipită unei alte comune, oamenii ar fi nevoiți să parcurgă drumuri mult mai lungi pentru a ajunge la viitoarea primărie în vederea rezolvării actelor și problemelor administrative.

Deși comasarea se va face într-o primă fază voluntar, primarul e convins că locuitorii se vor opune. „Cred că nu (ar fi de acord, n.r.). Asta nu i-am întrebat. Voi discuta cu ei și îi voi consulta prin referendum atunci când va exista o reglementare privind comasarea comunelor”, a mai spus acesta.

Comasările vor deveni obligatorii din 2027

Nemulțumirile din teritoriu vin în contextul în care Guvernul se pregătește să implementeze reforma administrativ-teritorială, măsură anunțată recent de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica.

„Într-o primă etapă vorbim de comasare voluntară. A doua etapă va fi o comasare prin asumare, deci, practic, o comasare obligatorie”, a precizat recent ministrul. Potrivit planurilor actuale, a doua etapă va fi demarată după 1 martie 2027, pentru ca restructurarea să fie funcțională la alegerile locale din anul 2028. Momentan, Executivul nu a publicat o listă finală a primăriilor care vor dispărea și nici setul definitiv de criterii.

Tensiuni și opoziție la nivel central în PSD

Inițiativa a stârnit tensiuni nu doar printre primari, ci și la vârful partidului. Deputatul PSD Mihai Fifor a avertizat, recent,că stabilirea sorții unei comunități nu poate fi redusă la o simplă ecuație demografică.

„Nu putem decide viitorul unei localități exclusiv în funcție de un prag de populație. Trebuie să ținem cont și de distanțele dintre localități, de accesul oamenilor la servicii publice și de legătura acestora cu locurile în care trăiesc”, a transmis parlamentarul social-democrat.

Reforma administrativ-teritorială reprezintă o miză importantă asumată de liderul PSD, Sorin Grindeanu, acesta dorind ca pachetul legislativ să fie adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament până în primăvara anului 2027.

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