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Raport preliminar privind accidentul feroviar din Spania. Trenul care a produs tragedia ar fi putut avea 200 km/h în momentul impactului

Raport preliminar privind accidentul feroviar din Spania. Trenul care a produs tragedia ar fi putut avea 200 km/h în momentul impactului
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Trenul care a lovit din spate o garnitură feroviară oprită pe linia Madrid-Sevilla, miercuri, se deplasa cu o viteză cuprinsă între 160 și 200 km/h, conform unui raport preliminar cu privire la accidentul devastator în care și-au pierdut viața cel puțin 69 de persoane. Un dispecer a autorizat trenul care a produs tragedia să-și continue călătoria cu viteză normală, chiar dacă un alt tren era oprit pe aceeași linie. În tragedia din Spania a fost rănit și un român.

Eroare fatală a centrului de control din Madrid

Coliziunea s-a produs după ce mai multe trenuri au fost oprite automat din cauza unei defecțiuni a sistemului de semnalizare. În acea situație, controlul a fost preluat manual de centrul de control din Madrid.

Potrivit ministrului spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, un tren operat de compania de stat Renfe a primit autorizația de a-și continua deplasarea, deși în fața sa se afla un tren oprit, operat de compania Iryo.

Înregistrările audio ale comunicărilor dintre centrul de control și mecanicii de tren, obținute de cotidianul El País, arată cum un dispecer a autorizat trenul Renfe să-și continue călătoria cu viteză normală. Ministrul Transporturilor a subliniat că această decizie încalcă flagrant protocolul, care impune ca, în circumstanțe de defecțiune a semnalizării, garniturile să nu depășească viteza de 40 km/h.

Mai mult, înregistrările indică faptul că dispecerul a autorizat trenul Renfe, care transporta 379 de pasageri și șapte membri ai personalului, să repornească, deși, conform regulamentelor, cel care ar fi trebuit să pornească primul era trenul Iryo aflat în față, în care se aflau 147 de pasageri și cinci membri ai echipajului.

Viteza de impact, estimată între 160 și 200 km/h

Un raport preliminar al Autorității Independente pentru Investigarea Tehnică a Accidentelor și Incidentelor (AITAT) din Spania confirmă lanțul de decizii greșite.

„Succesiunea de disfuncții, instrucțiuni și acțiuni a dus, în cele din urmă, la coliziune, în absența barierelor de siguranță necesare”, se arată în document. Raportul estimează că trenul Renfe se deplasa cu o viteză cuprinsă între 160 și 200 km/h în momentul impactului violent.

Reprezentanții AITAT au precizat că viteza exactă va putea fi confirmată oficial abia după extragerea datelor din cutia neagră a trenului.

Zeci de persoane sunt încă date dispărute

Bilanțul victimelor ar putea crește semnificativ în următoarele zile. Garda Civilă spaniolă a anunțat că a primit rapoarte conform cărora 64 de persoane sunt în continuare date dispărute.

Autoritățile au efectuat până acum 49 de autopsii și au identificat cinci persoane decedate, trei femei și doi bărbați, a explicat Esther Padilla, purtătoare de cuvânt a guvernului regiunii Castilla-La Mancha.

„Analizele avansează lent, însă familiile vor fi contactate pe tot parcursul zilei, pentru a putea veni să ridice rezultatele”, a precizat Padilla. Momentan nu este clar câți dintre cei dispăruți se află printre trupurile care urmează să fie identificate.

Accidentul a avut loc după un alt eveniment mortal, produs în luna ianuarie, în care au fost implicate aceleași companii feroviare, Renfe și Iryo, pe aceeași linie. Catastrofa de miercuri a redeschis dezbaterea publică privind siguranța și mentenanța în rețeaua feroviară de mare viteză din Spania, care este cea mai extinsă din Europa.

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