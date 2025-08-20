A început Korean Days, cel mai mare festival dedicat culturii Sud-Coreene!

Experiența sud-coreeană autentică se trăiește la Therme Bucuresti, intre 20 si 26 august 2025.

București, 15 august 2025. Therme București, cel mai mare centru de wellness din Europa și lider în promovarea stării de bine, anunță startul celei de-a doua ediții a festivalului “ Korean Days @Therme – Sounds & Vibes ”. Evenimentul are loc în perioada 20-26 august 2025 și aduce în prim-plan o călătorie senzorială unică, care îmbină arta, muzica, gastronomia, wellnessul și stilul de viață sud-coreean într-un spațiu dedicat relaxării și descoperirii culturale.

7 zile de spectacol, gusturi, tradiții și cultură sud-coreeană

Pe durata întregii săptămâni, “vizitatorii vor putea experimenta cultura sud-coreeană în toate zonele Therme, prin demonstrații live, ritualuri autentice, concerte spectaculoase și momente de relaxare profundă. “ Korean Days @Therme – Sounds & Vibes Edition ” devine astfel cel mai amplu eveniment cultural de tip wellness din România și Europa de Est, unde tradiția întâlnește tehnologia, iar fiecare activitate este gândită pentru a stimula toate simțurile” a declarat Andrada Șeitan, Director Marketing Therme București.