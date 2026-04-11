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Anunț: S.C. MASTERANGE ROMANIA S.R.L anunță publicul asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare

Anunț: S.C. MASTERANGE ROMANIA S.R.L anunță publicul asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare

S.C. MASTERANGE ROMANIA S.R.L., AVAND SEDIUL IN BUCURESTI, SOS. NORDULUI NR 24-26, CAM 25, ETAJ 2, SECTOR 1, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND ASOCIAȚIEI DE PERSOANE JURIDICE S.C. METRI TRADING AND MARKETING S.R.L., S.C. OPPORTUNITYS S.R.L., S.C. MASTERANGE ROMANIA S.R.L. ȘI PERSOANE FIZICE BOICESCU OCTAVIAN MUGUR, POPESCU DRAGOȘ MIHAIL, CRISTESCU TUDOR DAN, FLOREA VOICU VINTILĂ ȘI ALȚII, DE PE RAZA O.S. BUCUREȘTI – JUDEȚUL ILFOV U.P. VIII PĂDURI PRIVATE BUCUREȘTI (CONF. ORD. MMAP 1682/2023 ȘI ORD. MMAP 1679/2023), DIN LOCALITATEA BUCURESTI, STR. JANDARMERIEI, NR 14, SECTOR 1, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MAI SUS MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL DJM ILFOV DIN ALEEA LACUL MORII, NR. 1, SECTOR 6, DE LUNI PANA VINERI INTRE ORELE 09:00 – 12:00.

OBSERVATII / COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL DJM ILFOV, (TEL: +4021 430 14 02, E-MAIL: [email protected], WEBSITE: https://djmif.anmap.gov.ro)  IN TERMEN DE 15 ZILE DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

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