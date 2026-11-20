Judecătorii Curții de Apel București ar fi amânat pentru luni, 23 noiembrie, pronunțarea cu privire la contestația DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care instanța a respins propunerea Direcției de prelungire a măsurii arestării preventive a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen cu 30 de zile, și a stabilit în schimb plasarea celor doi în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată pentru Gândul de mai multe surse judiciare.

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Știrea inițială

Procurorii DIICOT nu au fost de acord cu măsura stabilită de Tribunalul București, pe fondul gravității faptei cercetate, de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul fiind de 1,1 milioane de euro, și au contestat decizia, vreme în care fostul prezidențiabil și omul de afaceri Ionel Rusen au rămas în spatele gratiilor la Arestul central al Poliției Capitalei.

Între timp, anchetatorii DIICOT au stabilit că administrarea de probe privind faptele de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și inițiere și aderare la un grup infracțional organizat este finalizată astfel că au redactat rechizitoriul din dosar și i-au dat pe cei doi pe mâna judecătorilor de la Tribunalul Ilfov.

Este de menționat, că până la judecarea contestației de azi, vineri, 20 noiembrie, instanța ilfoveană, care a primit spre judecare acest caz, a verificat conform legii măsurile preventive din dosar, și, separat de decizia privind prelungirea arestării preventive în timpul urmăririi penale, a stabilit că pe durata procedurilor din camera preliminară cei doi pot fi judecați în stare de arest la domiciliu.

Si această nouă decizie, ulterioară celei pentru care vineri se judecă contestația DIICOT, a fost atacată de anchetatorii Direcției, astfel că la Curtea de Apel București urmează să revină din nou dosarul, cu această din urmă contestație.