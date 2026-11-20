Alina Gorghiu, parte a taberei „disidenților” din PNL, comentează într-o notă ironică, acuzațiile de incompatibilitate ale Agenției Naționale de Integritate la adresa deputatului USR, Radu Miruță. Liberala atrage atenția, asupra contradicției dintre problemele legale cu care se confruntă membrii USR și pretinsa integritate a politicii de partid.

Potrivit lui Gorghiu, discursul membrilor USR nu se aliniază cu acțiunile acestora, având în vedere că atât liderul formațiunii, Dominic Fritz, cât și Radu Miruță, au fost declarați în incompatibilitate de către Autoritatea Națională de Integritate.

„Serios?! USR-partidul îngerilor! Fritz a declanșat epidemia de “integritate” în USR. Ce ne facem, fetelor?!

Cum s-ar zice: fără penali, integri, nevinovați, frumoși și tineri! De dimineață până seara dau lecții de la orice tribună despre integritate, lege, stat de drept, etică, morală și … despre vinovăția altora”, spune Alina Gorghiu într-o postare pe Facebook.

Alina Gorghiu citează acuzațiile din raportul ANI

De asemenea, liberala citează acuzațiile din comunicatul Autorității Naționale de Integritate, în care sunt menționate, clar, prevederile legale, încălcate de Radu Miruță.

„Din comunicatul ANI:

MIRUȚĂ Radu-Dinel, Deputat în Parlamentul României

În perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.

Prevederi legale încălcate:

82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor” , mai adaugă Gorghiu.

Radu Miruță vrea să-l dea în judecată pe inspectorul ANI

Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil pe deputatul USR Radu Miruță, fost ministru al Economiei și al Apărării. Cazul are legătură cu o expertiză tehnică judiciară pe care acesta ar fi realizat-o și ar fi încasat-o în anul 2023, în timp ce exercita primul mandat de parlamentar.

În cadrul unei conferințe de presă susținută, la sediul USR Gorj, Radu Miruță a declarat că intenționează să îl dea în judecată pe inspectorul Agenției Naționale de Integritate.