Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu refuzul Bucureştiului de a acorda vize sportivilor minori ruşi la Campionatul european de taekwondo.

„Părţii române i-a fost exprimat un protest ferm în legătură cu refuzul nejustificat de a acorda vize de intrare echipei naționale a Rusiei, care urma să participe la Campionatul European de Taekwondo pentru sportivi cu vârste între 12 și 14 ani, programat să aibă loc la București, la sfârșitul lunii noiembrie.

Moscova consideră această încălcare a drepturilor tinerilor sportivi drept un act rușinos de discriminare pe criterii de naționalitate – o practică ce contravine standardelor fundamentale ale drepturilor omului și subminează bazele cooperării sportive internaționale.

Politizarea participării sportivilor ruși la competiții internaționale este absolut inacceptabilă”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Ministerului rus de Externe.

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„Acţiunile ostile îndreptate împotriva Rusiei nu vor rămâne fără răspuns şi vor avea consecinţe negative pe termen lung pentru cei care le iniţiază”, au subliniat reprezentanţii diplomației ruse.