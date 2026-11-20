Șoferii au parte de vești bune la pompă. OMV Petrom și grupul maghiar MOL au ieftinit vineri, la prânz, pentru a treia zi la rând benzina și motorina. Prețurile carburanților au coborât la câțiva bani de pragurile de 9 lei, respectiv 10,5 lei/litru.

În urma ieftinirii de vineri, benzina a coborât la 9,06 lei/litru în stațiile Petrom și la 9,12 lei/litru în benzinăriile OMV și MOL.

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De la începutul lunii și până în prezent, prețul benzinei s-a redus cu 95 de bani pe litru și a ajuns la cel mai redus nivel din ultimele 4 luni. Ultima dată când șoferii au putut cumpăra benzina la un preț mai mic a fost la finalul lunii iulie.

Motorina s-a ieftinit vineri cu 5 bani pe litru și costă acum 10,51 lei în stațiile Petrom și 10,57 lei în benzinăriile OMV și MOL. În ultimele 10 zile, prețul combustibilului diesel a scăzut cu 40 de bani pe litru și a ajuns la cel mai redus nivel din ultimele două luni.

Ieftinirile de la pompă ar putea continua

Evoluția cotațiilor internaționale ale motorinei sunt un factor important pentru prețurile afișate în benzinăriile din România. În cazul motorinei, cotațiile au o influență directă asupra costurilor de aprovizionare ale companiilor, uneori mai importantă decât evoluția prețului țițeiului Brent sau WTI.

Scăderile de pe piețele internaționale nu se reflectă însă imediat la pompă. Transferul acestora în prețurile carburanților are loc cu o anumită întârziere, ceea ce înseamnă că ieftinirile din benzinării ar putea continua și în perioada următoare. Un semnal favorabil vine de pe bursa londoneză, unde contractele futures la motorină au coborât miercuri sub pragul de 1.200 de dolari pe tonă, pentru prima dată de la mijlocul lunii august. La mijlocul zilei, cotația ajunsese la 1.197 de dolari pe tonă, cu 18 dolari sub media sesiunii precedente.

Conflictul din Marea Neagră pune presiune pe prețul motorinei

Există și factori care pot limita ieftinirile. Intensificarea conflictului ruso-ucrainean din zona Mării Negre adaugă o primă de risc costurilor de transport și aprovizionare cu motorină.

România este importator net de motorină, spre deosebire de benzină, pentru care are o poziție de exportator net. Prin urmare, prețul combustibilului diesel este sensibil la evoluția costurilor de import și la riscurile care afectează transporturile maritime din regiune.