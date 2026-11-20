O sărbătoare frumoasă s-a transformat într-un scandal public în Danemarca. La doar câteva săptămâni după ce au sărbătorit-o pe Kirsten Schwalbe, în vârstă de 112 ani, drept cea mai vârstnică femeie din istoria țării lor, danezii au descoperit că aceasta a fost un lider local al Partidului Nazist în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Potrivit The Telegraph, luna trecută, danezii au sărbătorit-o pe Kirsten Schwalbe cu ocazia împlinirii vârstei de 112 ani și 218 zile, ea devenind cea mai în vârstă cetățeană a țării, conform datelor oficiale.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Însă la doar două zile după ce doamna Schwalbe a revendicat recordul, s-a dezvăluit că ea fusese liderul filialei locale a Partidului Nazist în timpul ocupației germane. Documentele arată că s-a înscris în Partidul Național-Socialist al Muncitorilor din Danemarca în august 1941 și a avansat în ierarhie până a devenit lider interimar în orașul Holstebro între august 1943 și iulie 1944.

De asemenea, ea a condus grupul local de femei, iar răposatul ei soț a deținut și el o funcție de conducere în cadrul partidului, potrivit relatărilor locale. Doamna Schwalbe a negat inițial că ar fi fost nazistă, iar apoi a minimizat apartenența sa la partid, susținând că „abia” știa ce reprezenta acesta.

Ea a insistat că era „nedrept” să fie supusă unei analize amănunțite cu privire la acțiunile sale din timpul războiului, deoarece „pe atunci, soțiile nu se preocupau de astfel de lucruri – lăsau totul în seama bărbaților”.

„Soțul meu m-a întrebat, iar eu i-am spus că nu-mi pasă. Politica nu mă interesa deloc, așa că am făcut pur și simplu ceea ce el credea că ar trebui să fac”, a afirmat ea.

Cu toate acestea, istoricii care au analizat documentele au afirmat că ea era un membru mult mai important al partidului decât recunoștea ea însăși.

Claus Bundgaard Christensen, un istoric danez, a declarat: „Era mai mult decât un simplu membru de rând. Era mult mai mult decât o simplă activistă.”

Partidul nazist danez a fost cea mai mare mișcare fascistă din țară, fiind o copie a mișcării lui Adolf Hitler din Germania.

Doamna Schwalbe s-a alăturat mișcării după invazia Germaniei asupra Danemarcei din 1940, când naziștii danezi au colaborat cu ocupanții, iar danezii au fost recrutați pentru a lupta în rândurile Waffen-SS.

Dezvăluirile au apărut luna trecută în „Kristeligt Dagblad”, un ziar danez care a anchetat-o pe doamna Schwalbe după publicarea unei biografii, intitulată „We Need Something to Laugh About”, care nu făcea nicio mențiune despre trecutul ei nazist.

Editura Gyldendal, precum și autorii Frederik Helms și Line Morell Holm, au declarat că nu aveau cunoștință de legăturile acesteia cu nazismul și au promis că vor actualiza edițiile viitoare.

Familia doamnei Schwalbe a declarat presei locale că aceasta a fost „profund afectată de modul în care mass-media a prezentat știrea” și a refuzat să facă comentarii.

Înainte de a fi desemnată cea mai în vârstă cetățeană din istoria Danemarcei, doamna Schwalbe făcea parte din categoria „celor mai în vârstă frați din lume”, alături de fratele ei mai mic, Bertel, în vârstă de 104 ani.

După eliberare, în 1945, Danemarca a judecat mii de colaboratori și criminali de război în temeiul legilor postbelice, însă eforturile depuse de atunci nu au dus, în general, la condamnări.

Germania a continuat să îi urmărească penal pe foștii naziști, printre care și Josef Schütz, care a fost condamnat în 2022 pentru complicitate la uciderea a mii de prizonieri în lagărul de concentrare de la Sachsenhausen în timpul Holocaustului.