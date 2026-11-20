Magistrații Tribunalului Constanța l-au condamnat pe Neculai Mitrea, cunoscut drept „Șacalul„, la închisoare pe viață, cu executare, pentru uciderea a două tinere, în județul Constanța, în 2024. De asemenea, instanța a stabilit și despăgubiri în valoare de 300.000 de euro. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Avocatul Adrian Cuculis, care a reprezentat interesele părților civile, a anunțat soluția pronunțată de instanță și a precizat că inculpatul a primit două pedepse pentru omor calificat, una de 30 de ani de închisoare și cealaltă detențiunea pe viață.

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„Cazul «Șacalul» din Constanța, cel acuzat că a omorât cel puțin două fete în scopul de a le tâlhări și care avea o fixație mai ales pe acelea care practicau prostituția, a ajuns la final pe fond. Peste 300.000 de euro despăgubiri civile și două pedepse pentru omor calificat, una de 30 de ani și închisoarea pe viață, rezultând aplicarea închisorii pe viață pentru inculpat”, a transmis avocatul, potrivit Ziua de Constanța.

Cum a acționat „Șacalul” în comiterea crimelor

Potrivit anchetatorilor, prima victimă, Delia Avram, a fost ucisă la 2 iulie 2024. Mitrea a sugrumat-o cu premeditare, după care i-a furat autoturismul Audi A4.

A doua crimă a avut loc la 27 august 2024. „Șacalul” ar fi omorât-o prin sugrumare și pe Iana Denisa Vădean. Ulterior, i-ar fi sustras autoturismul BMW, două telefoane mobile, 11.000 de lei și bijuteriile personale.

Pentru a crea impresia că cea de-a doua victimă era încă în viață, inculpatul ar fi accesat fără drept telefonul acesteia și ar fi transmis mesaje prin WhatsApp către două persoane, pretinzând că este tânăra.

De asemenea, în perioada 2 iulie-3 septembrie 2024, acesta ar fi condus în repetate rânduri mașinile furate de la cele două victime, deși nu deținea permis de conducere.

Ce rol au avut concubina și fiul minor al acesteia

În dosar au fost trimiși în judecată doi inculpați majori și un minor. Concubina principalului inculpat a fost acuzată că nu a anunțat autoritățile despre uciderea Ianei Denisa Vădean, deși știa ce se întâmplase.

Potrivit procurorilor, femeia l-ar fi ajutat pe bărbat să depoziteze în locuința sa cadavrul și bunurile victimei. Ulterior, împreună cu fiul său minor, ar fi ridicat trupul neînsuflețit de la un hotel din Constanța, pretinzând în mod mincinos că este mama tinerei.

Cadavrul ar fi fost transportat și abandonat pe un câmp din extravilanul localității Sinoe, comuna Mihai Viteazu, județul Constanța, pentru a împiedica descoperirea crimei și tragerea la răspundere penală a principalului inculpat.

Femeia a fost acuzată și de tăinuire, după ce ar fi primit telefonul mobil al victimei, deși știa că acesta provenea dintr-o infracțiune.

Un alt capăt de acuzare a vizat relele tratamente aplicate minorului. Procurorii au susținut că femeia și-a expus fiul consumului de droguri și unor situații care îi puneau în pericol dezvoltarea fizică, intelectuală și morală. Printre acestea s-ar fi numărat și păstrarea cadavrului victimei în locuință, în prezența copiilor, timp de aproximativ 40 de ore.

Al treilea inculpat din dosar era minor la momentul faptelor. Procurorii au precizat că acesta ar fi fost implicat în activitățile celor doi adulți, însă nu au făcut publice datele sale de identificare, invocând interesul superior al copilului.

FOTO: Envato & social-media