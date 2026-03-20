Comunicat de presă. Conferință medicală dedicată Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Tuberculozei, organizată la Galați

Galați, 20 martie 2026 — Revista Repere Medicale, cu sprijinul partenerilor săi Affidea, Sanofi și Prisum, organizează conferința „Provocări actuale în diagnosticul și managementul tuberculozei și al bolilor pulmonare cronice”, eveniment ce va avea loc în data de 20 martie 2026, în Sala de conferințe a Grădinii Botanice din Galați. Ce se întamplă, doctore? este partener media al acestui eveniment.
Organizată în contextul Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Tuberculozei, conferința își propune să aducă în prim-plan una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică, într-un moment în care tuberculoza și bolile pulmonare cronice continuă să reprezinte provocări majore la nivel național și global.
Conferința se adresează specialiștilor din domeniul sănătății, incluzând: medici pneumology, medici infecționiști, medici de familie, epidemiologi, asistenți medicali sau alți profesioniști implicați în prevenția și tratamentul afecțiunilor respiratorii
Scopul principal al evenimentului este de a facilita schimbul de informații și bune practici privind: diagnosticul precoce al tuberculozei, managementul cazurilor complexe , comorbiditățile associate, abordările terapeutice moderne în bolile pulmonare cronice
Speakeri
Evenimentul reunește un panel de specialiști recunoscuți la nivel național, printre care:
Agenda conferinței este structurată în trei sesiuni tematice și abordează subiecte de maximă actualitate, precum:
Evenimentul va include prezentări științifice, studii de caz, sesiuni interactive și dezbateri aplicate, oferind participanților acces la cele mai noi informații și perspective din domeniu.
Conferința este gratuită, iar participarea este creditată EMC, cu sprijinul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), de către:
Prin organizarea acestui eveniment, Repere Medicale își reafirmă rolul activ în susținerea educației medicale continue și în promovarea excelenței în practica clinică, contribuind la îmbunătățirea managementului pacienților cu afecțiuni respiratorii.
