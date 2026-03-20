Comunicat de presă. Conferință medicală dedicată Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Tuberculozei, organizată la Galați

Galați, 20 martie 2026 — Revista Repere Medicale, cu sprijinul partenerilor săi Affidea, Sanofi și Prisum, organizează conferința „Provocări actuale în diagnosticul și managementul tuberculozei și al bolilor pulmonare cronice”, eveniment ce va avea loc în data de 20 martie 2026, în Sala de conferințe a Grădinii Botanice din Galați. Ce se întamplă, doctore? este partener media al acestui eveniment.

Organizată în contextul Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Tuberculozei, conferința își propune să aducă în prim-plan una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică, într-un moment în care tuberculoza și bolile pulmonare cronice continuă să reprezinte provocări majore la nivel național și global.

Un eveniment dedicat comunității medicale

Conferința se adresează specialiștilor din domeniul sănătății, incluzând: medici pneumology, medici infecționiști, medici de familie, epidemiologi, asistenți medicali sau alți profesioniști implicați în prevenția și tratamentul afecțiunilor respiratorii

Scopul principal al evenimentului este de a facilita schimbul de informații și bune practici privind: diagnosticul precoce al tuberculozei, managementul cazurilor complexe , comorbiditățile associate, abordările terapeutice moderne în bolile pulmonare cronice

Speakeri

Evenimentul reunește un panel de specialiști recunoscuți la nivel național, printre care:

Dr. Dantes Elena – medic primar pneumologie, Constanța

Dr. Arbune Manuela – medic primar boli infecțioase, Galați

Dr. Moroșanu Andreea – medic primar diabetologie și boli de nutriție, Galați

Pârvu Simona – Institutul Național de Sănătate Publică (INSP)

Grigorică Lucica – medic primar cardiologie, Galați

Lefter Marta – medic primar pneumologie, Galați

Chirică Georgiana – medic primar pneumologie, Galați

Iorga Gabriela Lucia – medic specialist pneumologie, Galați

Stati Larisa Andreea – medic specialist pneumologie, Galați

Tătaru Cornel – medic specialist recuperare medicală, Galați

Sârbu Mihaela – medic primar reumatologie, Reumadiagnostic Galați

Martius Mihaela – medic primar pneumologie, Brăila

Fătu Ana-Maria – medic specialist reumatologie, Galați

Isfan Dumitru – medic primar chirurgie toracică, Galați

Teme actuale și abordări multidisciplinare

Agenda conferinței este structurată în trei sesiuni tematice și abordează subiecte de maximă actualitate, precum:

evoluția profilului pacientului cu tuberculoză și comorbidități

tuberculoza pediatrică și provocările diagnostice

relația dintre tuberculoză și diabet

coinfecția TB-HIV

tuberculoza multidrog-rezistentă

interacțiunea dintre tuberculoză și BPOC

terapii moderne în astm și BPOC

impactul apneei în somn asupra bolilor respiratorii

interferențele cardio-pulmonare și bolile reumatice

rolul recuperării respiratorii în managementul pacientului

Evenimentul va include prezentări științifice, studii de caz, sesiuni interactive și dezbateri aplicate, oferind participanților acces la cele mai noi informații și perspective din domeniu.

Participare gratuită și creditare EMC

Conferința este gratuită, iar participarea este creditată EMC, cu sprijinul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), de către:

Colegiul Medicilor din România (CMR)

OAMGMAMR

Prin organizarea acestui eveniment, Repere Medicale își reafirmă rolul activ în susținerea educației medicale continue și în promovarea excelenței în practica clinică, contribuind la îmbunătățirea managementului pacienților cu afecțiuni respiratorii.

Informații și contact

Pentru detalii suplimentare privind participarea și programul complet al conferinței, vă rugăm să contactați organizatorii:

Repere Medicale

[email protected]

0745 524 799