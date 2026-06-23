Comunicat: Electrica a lansat Shadow Volt, unul dintre cele mai ambițioase programe de internship

Electrica a lansat Shadow Volt, unul dintre cele mai ambițioase programe de internship dezvoltate până acum.

Programul se adresează absolvenților de facultate care sunt înscriși sau urmează să fie înscriși, începând cu 1 octombrie 2026, într-o formă de învățământ postuniversitar (master, doctorat, cursuri postuniversitare etc.) și le oferă oportunitatea de a învăța direct de la specialiștii companiei și de a descoperi din interior industria energiei.

Prin Shadow Volt, Electrica le oferă tinerilor șansa de a-și dezvolta competențele profesionale, de a înțelege provocările și oportunitățile din sectorul energetic și de a face primii pași către o carieră într-un domeniu aflat în continuă transformare.

Detalii si inscrieri: https://volt.electrica.ro/#inscriere

„Cine e Următorul Volt?

Caut trei tineri care să stea o lună lângă mine.

Lângă echipa mea executivă din Electrica.

Nu la un simplu internship.

La masa unde se decide.

Cred că un lider se măsoară prin ce lasă în urmă. Nu prin cât strălucește singur, ci prin câți oameni a pregătit să meargă mai departe după el.

Iar noi, cei priviți astăzi ca lideri, avem o datorie pe care nu o putem amâna.

Să facem loc lângă noi.

De aceea lansăm Shadow Volt.

Trei tineri, câte unul pentru fiecare dintre cele trei poziții de vârf ale Electrica.

CEO, CBDO și CFO.

O lună întreagă vor sta în ședințele în care se decide.

Vor vedea cum se lucrează cu oamenii, vor simți presiunea reală a unei companii care servește patru milioane de clienți.

Nu spectatori. În mijlocul lucrurilor.

Dar Shadow Volt nu e doar pentru cei trei.

Oricine se înscrie intră într-o comunitate în care primește acces la lecții de leadership, la întâlniri live cu echipa noastră executivă extinsă din grup și la un certificat de participare și multe altele.

Cum îi alegem.

Vor aplica cu un proiect, pe o temă care contează cu adevărat pentru viitorul energiei acestei țări.

Pentru că încrederea într-un viitor lider nu se decretează.

Se câștigă în fața oamenilor.

Știu că e un pariu.

Știu că deschiderea asta vine cu riscuri.

Dar un lider adevărat nu se teme să își facă loc lângă el. Se teme doar să nu lase nimic în urmă.

Poate ești tu.

Poate e cineva pe care îl știi și merită văzut”, a transmis Alexandru Chiriță, Director General Electrica.