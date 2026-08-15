Prima pagină » Știri externe » Polonia refuză să ridice interdicția asupra cerealelor ucrainene pentru a nu-și afecta propriii fermieri. Ce face, în schimb, România

Polonia refuză să ridice interdicția asupra cerealelor ucrainene pentru a nu-și afecta propriii fermieri. Ce face, în schimb, România

Polonia refuză să ridice interdicția asupra cerealelor ucrainene pentru a nu-și afecta propriii fermieri. Ce face, în schimb, România
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Polonia refuză ferm să ridice interdicția asupra importurilor de cereale ucrainene pentru a proteja stabilitatea financiară a propriilor agricultori. Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a declarat că Varșovia nu va ridica interdicția asupra importurilor, în ciuda presiunilor continue din partea Comisiei Europene.

Ministrul Agriculturii polonez a subliniat că cerealele ucrainene trebuie direcționate către piețele din țările terțe, mai degrabă decât să rămână în Europa. De asemenea, acesta și-a exprimat scepticismul cu privire la creșterea volumului de tranzit prin Polonia fără o capacitate portuară mai mare.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

După invazia Rusiei, Uniunea Europeană a eliminat taxele vamale pentru produsele ucrainene. În acest sens, deși cerealele trebuiau doar să tranziteze Europa de Est, cantități uriașe de grâne au rămas blocate în Polonia din cauza lipsei de infrastructură portuară, ceea ce a dus la suprasaturarea pieței și la prăbușirea prețurilor locale. Mai mult, fermierii polonezi reclamă că produsele ucrainene sunt mai ieftine deoarece nu trebuie să respecte toate normele ecologice stricte impuse de UE.

Partidul de opoziție polonez, Lege și Justiție (PiS), a criticat guvernul condus de Donald Tusk cu privire la acordul comercial UE-Ucraina din 2025, care include cote de import pentru produsele ucrainene pe care Polonia ar fi obligată să le accepte în temeiul legislației europene.

Atacurile recente din Marea Neagră ale Rusiei, care au perturbat exporturile Ucrainei de grâne către țări terțe, au readus în actualitate o problemă întâmpinată prima dată în anul 2022, după invazia rusă. Pe atunci, cerealele destinate piețelor mondiale au fost redirecționate prin „coridoare de solidaritate” ale UE, iar de atunci Bruxelles-ul a liberalizat temporar comerțul cu Ucraina.

Ca răspuns, țări precum Polonia și Ungaria au impus interdicții unilaterale asupra importurilor de cereale și alte produse. Majoritatea dintre acestea sunt în vigoare și astăzi, în ciuda avertismentelor repetate din partea Bruxelles-ului.

„Sunt în contact regulat cu Comisia Europeană, dar nu am nicio intenție să ridic interdicția asupra cerealelor ucrainene”, a declarat Krajewski presei naționale. „Aceste cereale ar trebui exportate către piețele din țări terțe, nu ar trebui să rămână în Europa și să afecteze relațiile comerciale”.

Ce strategie a adoptat România

România nu a impus o interdicție unilaterală totală, cum au făcut polonezii sau maghiarii, dar a implementat un mecanism strict de licențiere a importurilor pentru a-și proteja fermierii. În contextul războiului, România a devenit cel mai important centru de tranzit și logistică pentru exporturile și importurile ucrainene. Deși oficial nu este „un embargou complet”, în practică, acest sistem blochează aproape în totalitate intrarea cerealelor ucrainene pe piața românească și permite doar tranzitul.

România a început să primească nu doar venituri din tranzitul exporturilor noastre, ci și fonduri UE pentru proiecte de infrastructură legate de logistica spre Ucraina.

În baza legislației românești, patru produse principale (grâu, porumb, rapiță și floarea-soarelui), alături de făină și zahăr, pot fi importate exclusiv pe baza unei licențe speciale de punere pe piață. Doar operatorii economici români cu activități specifice (producători de ulei, morărit, crescători de animale) pot solicita aceste licențe exclusiv pentru completarea stocurilor proprii.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
RĂZBOI Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim
21:01
Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim
FLASH NEWS Donald Trump publică o fotografie alături de liderul Coreei de Nord și laudă relațiile excelente cu acesta. Ce mesaj vrea să transmită
20:08
Donald Trump publică o fotografie alături de liderul Coreei de Nord și laudă relațiile excelente cu acesta. Ce mesaj vrea să transmită
NEWS ALERT 🚨 Un cutremur masiv de 7,7 grade a zguduit Indonezia la doar câteva zile după dezastrul din Columbia. Autoritățile au anunțat 47 de decese
19:36
🚨 Un cutremur masiv de 7,7 grade a zguduit Indonezia la doar câteva zile după dezastrul din Columbia. Autoritățile au anunțat 47 de decese
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?

Cele mai noi

Trimite acest link pe