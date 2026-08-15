Construcția noului stadion din Oradea se lovește de un nou obstacol major. Ministerul Dezvoltării a anunțat că finanțarea de la bugetul de stat pentru arenele din Oradea, Timișoara, Brașov și Slatina va fi mutată din 2027 până în 2028. Primăria Oradea pregătise terenul și fondurile proprii pentru ca lucrările propriu-zise să poată începe anul viitor, conform publicației locale ebihoreanul.

Banii de la bugetul de stat, întârziați cu un an

Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, Guvernul a decis amânarea cu un an a finanțării naționale pentru toate cele patru stadioane ale căror proiecte au fost aprobate încă din 2024.

„Practic este vorba despre o prorogare a finanțării statului român în aceste stadioane de la 2027 la 2028”, a explicat oficialul guvernamental.

Măsura vizează proiectele din Oradea, Timișoara, Brașov și Slatina, unde s-au derulat deja procedurile de achiziție publică. Valoarea cumulată a proiectelor rezultată în urma licitațiilor se ridică la aproximativ 1,42 miliarde de lei, mai mică față de estimarea inițială de 1,8 miliarde de lei. Din această sumă, contribuția bugetului de stat ar trebui să fie de circa 1,1 miliarde de lei, bani care vor fi deblocați însă abia peste doi ani. În plus, conform unei măsuri introduse anul trecut, autoritățile locale sunt obligate să participe la investiții cu o cofinanțare de 25%.

Primăria Oradea pregătise terenul și zeci de milioane de lei

După un lung șir de contestații la licitația organizată de Compania Națională de Investiții (CNI), procedura pentru stadionul din Oradea a fost deblocată abia în luna iunie a acestui an. Câștigătoare a fost desemnată asocierea condusă de compania Con-A Operations din județul Sibiu.

Tot în luna iunie, Consiliul Local a hotărât că primăria urmează să asigure peste 71 de milioane de lei, reprezentând cota obligatorie de 25%. La acel moment, primarul Florin Birta estima că proiectarea ar putea începe în această toamnă, iar construcția efectivă în 2027. În noul context bugetar, singura variantă pentru ca șantierul să fie deschis anul viitor este ca municipalitatea orădeană să demareze lucrările din banii pe care oricum trebuie să-i asigure pentru cofinanțare, scrie publicația locală ebihoreanul.

Arenă cu peste 16.000 de locuri la standarde UEFA

Noul stadion municipal din Oradea va fi ridicat în vecinătatea Oradea Arena și va avea o capacitate de peste 16.000 de locuri. Complexul va include, pe lângă arena propriu-zisă la standarde UEFA, un hotel cu restaurant, săli de conferințe și un centru SPA destinat inclusiv recuperării sportivilor.

Proiectul complexului sportiv a fost aprobat de Guvern în 2024, iar la începutul anului 2025 era prezentat de Ministerul Dezvoltării drept o prioritate.

Sursa video: Antena 3