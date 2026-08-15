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Cine este profesorul care bate palma cu elevii și de ce îl iubește o lume întreagă. Gestul simplu care a devenit viral la nivel global

Melania Agiu
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Presiunea școlară devine adesea o povară greu de dus pentru unii copii. Un director de școală primară din Pennsylvania, Statele Unite, pare să fi găsit metoda perfectă pentru a schimba această situație.

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Sursă video: Instagram/ Zac Bauermaster

Zac Bauermaster este directorul Școlii Primare Providence din Lancaster, Pennsylvania, are 40 de ani și a devenit viral pe internet datorită modului călduros în care își întâmpină elevii pe holuri. Profesorul salută personal fiecare copil cu un „high-five” sau o ciocnire de pumni. Dascălul este convins că aceste mici interacțiuni zilnice au un impact pozitiv de durată asupra stării emoționale a celor mici.

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Interacțiunile lui cu elevii sunt surprinse în fiecare zi de camerele de filmat ale școlii. Când unele dintre ele au ajuns pe internet, în anul 2024, au cucerit imediat inimile utilizatorilor. De atunci însă clipurile au strâns milioane de vizualizări, iar internauții continuă să le distribuie și astăzi.

Sursă video: Instagram/ Zac Bauermaster

La o postare publicată de Daily Mail, săptămâna aceasta, directorul Bauermaster a ținut să le mulțumească admiratorilor săi.

„Mulțumesc pentru distribuire, dailymail! Cel mai important lucru pe care l-am învățat de când acest videoclip a devenit viral este că trăim într-o lume descurajată, care este disperată după încurajare. Să ne încurajăm unii pe alții și să ne susținem reciproc… prin gesturi mărunte, rând pe rând.“

Energia sa pozitivă și abordarea prietenoasă i-au făcut pe mulți utilizatori de internet să-și dorească să fi avut un director ca el în timpul școlii. Părinții îi sunt recunoscători pentru că a creat un mediu cald și primitor pentru elevii săi, un loc unde copiii se simt fericiți și încântați să vină în fiecare zi, așa cum a spus el.

Sursă foto: Instagram/ Zac Bauermaster

Directorul Bauermaster spune că mai muți profesori de la școală i-au mărturisit că relațiile pe care le-au construit cu elevii îi motivează să dea tot ce au mai bun.

Sfatul lui Bauermaster pentru alte școli este că este important să se construiască o relație de încredere nu doar cu elevii, ci și cu familiile.

„Copiii vin la școală cu «cărămizi» în rucsacuri”, a spus Bauermaster.
„Există multe traume, divorțuri, familii destrămate, lipsa hranei sau a unui loc unde să doarmă, iar noi încercăm să descărcăm acele «cărămizi» pentru ca ei să poată merge mai departe, să învețe și să-și atingă întregul potențial.”

„Încurajez școlile să colaboreze îndeaproape cu familiile, deoarece școala devine adesea un centru de creare și oferire a oportunităților.”

Acțiunile simple, dar semnificative, ale lui Zac au rezonat cu oameni din întreaga lume, amintindu-le multora importanța bunătății, a conexiunii și a faptului că elevii trebuie să se simtă văzuți și apreciați în școli.

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