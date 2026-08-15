Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării Naționale, a fost prezent sâmbătă, 15 august, la manifestările organizate la Constanța cu prilejul Zilei Marinei Române. Acesta a scris pe Facebook că poziția țării noastre la Marea Neagră îi conferă un rol esențial în securitatea Europei. Radu Miruță a subliniat că, în contextul războiului din Ucraina, investițiile în apărare și modernizarea Armatei sunt necesare pentru descurajare și menținerea păcii.

„Astăzi, de Ziua Marinei Române, privim spre Marea Neagră și știm un lucru clar: România nu este marginea Europei. Este una dintre liniile sale de apărare. Aici, la granița dintre o Europă liberă și un război care se desfășoară foarte aproape de noi, securitatea nu este un concept abstract. Este o responsabilitate pe care o asumăm în fiecare zi”, și-a început mesajul Radu Miruță.

Radu Miruță: „Pacea se păstrează atunci când adversarul știe că prețul ar fi prea mare”

Radu Miruță a arătat că menținerea păcii presupune capacitatea de descurajare și faptul că potențialii agresori trebuie să știe că orice atac ar avea un cost foarte ridicat.

„Pacea nu se păstrează sperând că nimeni nu ne va ataca. Se păstrează atunci când cei care ar putea să o pună în pericol știu că prețul ar fi prea mare”, a adăugat Radu Miruță.

Miruță a vorbit despre modernizarea Forțelor Navale și dezvoltarea industriei românești

În mesajul său, Radu Miruță a vorbit și despre modernizarea Forțelor Navale Române, despre investițiile în nave, sisteme și tehnologie, dar și despre necesitatea ca aceste eforturi să fie legate de dezvoltarea industriei naționale. El a susținut că Marea Neagră trebuie transformată dintr-o posibilă vulnerabilitate într-un spațiu pe care România îl poate supraveghea și apăra.

„De aceea modernizăm Forțele Navale, investim în nave, sisteme și tehnologie și legăm apărarea României de dezvoltarea industriei românești. Vrem ca Marea Neagră să nu fie o vulnerabilitate, ci un spațiu pe care România îl supraveghează, îl apără și în care contează”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță le mulțumește marinarilor pentru profesionalism și curaj

Radu Miruță a pus accent și pe oamenii care formează Forțele Navale, afirmând că adevărata forță a unei Marine nu este dată doar de nave și tehnologie. El le-a mulțumit marinarilor pentru pregătirea și profesionalismul lor, dar și familiilor acestora și marinarilor civili pentru contribuția lor la păstrarea tradiției maritime românești.

„Dar, dincolo de nave și tehnologie, forța unei Marine se măsoară prin oamenii care o compun. Prin marinarii care se antrenează, navighează în condiții dificile și sunt pregătiți să ia decizii atunci când nu există loc pentru eroare. Lor, familiilor lor și tuturor marinarilor civili le mulțumesc astăzi pentru profesionalism, curaj și pentru felul în care duc mai departe o tradiție de care România are toate motivele să fie mândră”, a spus Radu Miruță.

„România poate fi mai puternică, mai sigură și mai mândră”

În încheiere, Radu Miruță a transmis un mesaj de încredere în viitorul României și a evidențiat importanța continuității între generații. El a arătat că o țară mai puternică și mai sigură poate fi construită prin efort comun și prin respectul față de cei care au servit înaintea noastră.

„Privim spre mare cu respect pentru cei care au fost înaintea noastră și cu încredere în cei care vin după noi. România poate fi mai puternică, mai sigură și mai mândră de ea însăși atunci când alegem să construim împreună.

La mulți ani tuturor marinarilor militari și civili!

La mulți ani, Forțelor Navale Române!

La mulți ani, România!

Bun cart înainte!”, și-a încheiat mesajul Radu Miruță pe Facebook.

Bolojan le-a transmis un mesaj celor care l-au huiduit la Constanța

Premierul demis Ilie Bolojan a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, după ce a susținut un discurs la Constanța, de Ziua Marinei Române, unde a fost huiduit de oamenii din mulțime. Din public s-au auzit mai multe reacții critice la adresa acestuia. „Nu ai treabă cu marina”, a strigat una dintre persoane, în timp ce alți oameni au scandat „Marina, respect! Bolojan, acasă!”.

Bolojan a precizat că a fost la Constanța, din respect pentru Marina Română și pentru toți cei care, prin curajul și profesionalismul lor, veghează la siguranța României.