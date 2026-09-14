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Judecătoarea care a amânat pronunțarea în 387 de dosare a fost exclusă definitiv din magistratură. Înalta Curte a confirmat sancțiunea

Judecătoarea care a amânat pronunțarea în 387 de dosare a fost exclusă definitiv din magistratură. Înalta Curte a confirmat sancțiunea
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Judecătoarea Daniela Marilena Stoica, de la Judecătoria Galați, a fost exclusă definitiv din magistratură după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, luni, recursul prin care aceasta contesta sancțiunea dispusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

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Instanța supremă a constatat că judecătoarea a amânat în mod repetat pronunțarea în 387 de cauze civile, iar întârzierile au ajuns, în unele situații, până la 381 de zile. Decizia Completului de 5 judecători al ÎCCJ este definitivă.

Dosarul a fost soluționat la 14 septembrie 2026 și viza hotărârea din 6 mai 2026 prin care Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM dispusese excluderea magistratului, cea mai severă sancțiune prevăzută de legislația privind statutul judecătorilor și procurorilor.

ÎCCJ: Pronunțarea a fost amânată în 387 de cauze

Înalta Curte a respins recursul ca nefondat și a menținut concluzia potrivit căreia judecătoarea se face vinovată de abaterea disciplinară privind nerespectarea repetată și imputabilă a obligațiilor legale referitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor. Potrivit ÎCCJ, în cele 387 de dosare civile, pronunțarea a fost amânată în mod repetat și pentru perioade considerabile, cele mai mari întârzieri ajungând la 381 de zile.

Instanța supremă a ținut cont și de faptul că magistratul fusese sancționat anterior pentru o conduită asemănătoare, dar și pentru atitudini considerate nedemne în timpul serviciului.

La rândul său, Inspecția Judiciară constatase că amânările succesive din cele 387 de dosare au durat între 16 și 381 de zile. Potrivit inspectorilor judiciari, întârzierile au avut un impact semnificativ asupra dreptului părților la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.

ÎCCJ: Întârzierile nejustificate afectează încrederea în justiție

În motivarea deciziei, Înalta Curte subliniază că respectarea termenelor și soluționarea cu celeritate a cauzelor reprezintă obligații esențiale ale magistraților.

Instanța apreciază că o întârziere nejustificată a actului de justiție poate depăși sfera unei simple probleme administrative. În lipsa unor motive obiective și rezonabile, astfel de întârzieri pot alimenta în societate sentimentul de injustiție și pot afecta încrederea publicului în sistemul judiciar.

Prin hotărârea pronunțată luni, ÎCCJ a confirmat definitiv sancțiunea aplicată de Secția pentru judecători a CSM.

Judecătoarea mai fusese exclusă din magistratură în 2024

Nu este prima procedură disciplinară în care Daniela Marilena Stoica a primit sancțiunea excluderii din magistratură. În februarie 2024, CSM decisese excluderea sa pentru trei abateri disciplinare. Printre acestea se numărau atitudini nedemne în timpul serviciului, nerespectarea obligației de soluționare cu celeritate a dosarelor și depășirea termenelor pentru redactarea hotărârilor.

În acel caz, Inspecția Judiciară constatase că pronunțarea fusese amânată succesiv în 311 cauze penale, întârzierile variind între 34 și 305 zile. De asemenea, hotărârile din 239 de dosare nu fuseseră redactate în termen, cu întârzieri cuprinse între 7 și 223 de zile.

Excluderea decisă în 2024 nu a rămas însă definitivă. În mai 2024, Completul de 5 judecători al ÎCCJ a admis recursul magistratului și a menținut constatarea abaterilor, dar a înlocuit excluderea cu suspendarea din funcție pentru șase luni, durata maximă prevăzută de lege pentru această sancțiune.

În noul dosar, însă, ÎCCJ a respins recursul și a menținut excluderea dispusă de CSM în mai 2026. Astfel, Daniela Marilena Stoica este exclusă definitiv din magistratură.

Comentarii 1
  • Cristian Mircea

    Ar fi bine sa ii fie anulate si eventuale drepturi ce ar putea aparea la pensie daca este cazul. Nu de alta dar nu si-a facut treaba pentru banii primiti si care au ajuns la contributii de pensie. De asemenea anulati anii de vechime daca tot a stat de pomana in functie.

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