Cauza morții actriței Hayden Panettiere a fost dezvăluită la o lună după deces

Hayden Panettiere ar fi luat, în ziua în care a murit, o pastilă despre care se presupune că era contaminată cu fentanil, potrivit unui nou raport.

Îndrăgita actriță a murit luna trecută, la vârsta de 36 de ani. Potrivit TMZ, Panettiere ar fi luat oxicodonă contaminată cu fentanil. Doar câteva granule din acest opioid extrem de puternic, de aproximativ 50 de ori mai potent decât heroina, pot provoca o supradoză fatală.

Potrivit publicației, actrița, care avea un copil, ar fi cumpărat mai multe medicamente eliberate pe bază de rețetă de pe piața neagră, inclusiv oxicodonă, de la un traficant din Los Angeles cu care ar fi avut legături de mult timp.

Vedeta și iubitul său, agentul imobiliar Brian Hickerson, au zburat din Los Angeles spre Carolina de Sud, statul natal al acestuia, cu o zi înainte de moartea actriței.

TMZ mai relatează că actrița ar fi consumat, în timpul zborului, mai multe dintre medicamentele cumpărate în Los Angeles. Autoritățile ar suspecta că pastila luată în dimineața în care a murit era contaminată cu fentanil. Brian i-a administrat lui Hayden Narcan, un medicament care poate inversa rapid efectele unei supradoze de opioide, după ce a găsit-o fără reacție.

Poliția încearcă acum să stabilească proveniența pastilei care ar fi provocat decesul și să ajungă la persoana despre care se presupune că i-a vândut-o, potrivit surselor citate de publicație.

Până în acest moment, nicio persoană nu a fost arestată în legătură cu moartea lui Hayden Panettiere.

Hayden Panettiere, celebră încă din copilărie

Hayden Panettiere a intrat în lumea divertismentului încă de când era copil. Celebritatea avea să vină însă odată cu rolul lui Claire Bennet din serialul „Heroes”. Personajul său era o adolescentă cu o abilitate ieșită din comun: se putea vindeca după răni care ar fi fost fatale pentru un om obișnuit. Claire Bennet a devenit rapid unul dintre personajele centrale ale producției NBC.

Ulterior, actrița a primit un alt rol important, cel al cântăreței de muzică country Juliette Barnes, în serialul „Nashville”. Interpretarea i-a adus două nominalizări la Globurile de Aur.

Hayden Panettiere a jucat în filme precum „Remember the Titans”, „Racing Stripes”, „Ice Princess” și „I Love You, Beth Cooper”.

Panettiere a fost implicată și în industria jocurilor video. Ea a interpretat personajul Samantha „Sam” Giddings în „Until Dawn”, unul dintre titlurile cunoscute pentru povestea sa horror și pentru mecanica bazată pe alegerile jucătorului.