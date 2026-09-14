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Cum vede AUR punerea în aplicare a referendumului pentru reducerea la 300 a parlamentarilor, fără a intra în conflict cu Constituția

Luiza Dobrescu
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AUR a depus un proiect legislativ prin care solicită reducerea numărului de parlamentari la 300. Textul de lege poate fi regăsit pe siteul Camerei Deputaţilor sub denumirea de PL-x 296/2023.

Acesta prevede, în textul propus de iniţiatori,

La articolul 5 alineatul (2) se modificä 5i va avea urmätorul cuprins: ,.Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputatilor este de un deputat la 90.000 de locuitori.” .2.” La articolul 5 alineatul (3) se modificä si va avea urmätorul cuprins: ,.Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 210.000 de locuitori.

Întrebaţi de Gândul despre cum văd cei de la AUR acest proces legislativ, în cazul în care legea ar fi votată, Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat:

„Noi am propus în continuare, pentru a nu intra în conflict cu Constituţia, un sistem bicameral, format din 100 de senatori şi 200 de membri ai Camerei Deputaţilor. Una dintre idele pe care am avansat-o a fost ca cei 100 de senatori să fie aleşi pe liste naţionale. Nu vrem să intrăm într-un conflict constituţional, nu vrem să schimbăm acum Constituţia”, a declarat Petrişor Peiu, în cadrul conferinţei de presă de luni, de la Parlament.

Potrivit celor de la AUR, care au transmis şi un comunicat, prin care anunţă că au depus un proiect de lege în care prevede şi creşterea cotelor de reprezentare pentru românii din diaspora.

„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus un proiect de lege pentru reducerea în mod considerabil a numărului de parlamentari, prin modificarea cotei de reprezentare. Potrivit inițiativei, un deputat ar urma să fie ales cu 90.000 de voturi, iar un senator cu 210.000.

În prezent cota este de 73.000 voturi pentru un deputat și 168.000 voturi pentru un senator, deci schimbarea preconizată este una consistentă.

Ultima informație venită pe căile oficiale arată că există un număr de peste 6 milioane de cetățeni români plecați peste hotare, dar care și-au păstrat drepturile electorale în ceea ce privește alegerile din România.

Creșterea cotelor de reprezentare ar duce la alegerea unui număr de circa 225 de deputați și 95 de senatori la scrutinul din 2024, numărul exact depinzând și de prevederile legii în ceea ce privește modul de redistribuire a voturilor. Legea are în vedere și numărul de mandate de parlamentar pentru românii din afara granițelor țării. În momentul de față, există doar patru mandate de deputat și două de senator alocate comunităților de români din diaspora.

Acest număr trebuie mărit, deoarece pentru cele câteva milioane de români aflați în străinătate, reprezentarea în Parlamentul României este insuficientă.

Ținând seama de importanța inițiativei legislative și de așteptările electoratului, precum și de timpul scurt necesar pentru ca legea să fie aplicată în 2024, Alianța pentru Unirea Românilor solicită adoptarea proiectului în procedură de urgență”, se arată în comunicatul AUR.

Un alt proiect, care are acelaşi obiect, iniţiat de un senator AUR, Corneliu Negru, tocmai a primit raport de respingere din partea Comisiei Juridice. Majoritatea parlamentarilor s-au abţinut şi doar trei dintre aceştia au votat pentru. Cel mai probabil acesta va pica la votul din plenul Senatului.

Cele două proiecte iniţiate de AUR şi USR, care se referă la reducerea numărului de parlamentari la 300, vor intra în dezbatere în cadrul unui grup de lucru cu cei 15 reprezentanţi din fiecare partid din Camera Deputaţilor, la o dată care urmează să fie stabilită.

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